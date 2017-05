Chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp kết thúc trong căng thẳng

Hôm qua, cả hai ứng viên, Emmanuel Macron và Marine Le Pen, đều đã mở các cuộc mít tinh cuối cùng. Bà Le Pen đã chọn một ngôi làng nhỏ ở miền bắc nước Pháp để tập hợp những người ủng hộ. Trước đó, khi đi vận động tranh cử ở miền tây nước Pháp, bà đã bị những người biểu tình chống cực hữu ném trứng vào người. Trả lời phỏng vấn một nhật báo địa phương, tờ La Provence, ứng viên cực hữu tuyên bố là, nếu đắc cử tổng thống, bà « sẽ tìm những người tài giỏi ở mọi nơi », gián tiếp nhắn gửi đến các chính khách đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa.

Về phần ứng cử viên Macron, ông đã mở cuộc mít tính cuối cùng ở thành phố Albi, miền tây nam nước Pháp. Khi đến thành phố này, cựu bộ trưởng Kinh Tế Pháp đã bị khoảng 50 nhà hoạt động công đoàn phản đối về đạo luật lao động gây tranh cãi, đạo luật mà ông Macron vẫn từ chối sẽ xóa bỏ, nếu đắc cử tổng thống.

Ông Macron nay lại còn phải chống đỡ với một tin đồn được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội rằng ông có tài khoản bí mật ở thiên đường thuế Bahamas. Ứng cử viên cánh trung đã đệ đơn kiện về vụ này và viện Công tố Paris đã mở điều tra sơ bộ.

Sau cuộc tranh luận truyền hình ngày 03/05, mà ông Macron được đánh giá là có sức thuyết phục hơn bà Le Pen, viện Elabe đã thực hiện một cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu của cử tri. Theo kết quả được công bố hôm nay, số người có ý định bỏ phiếu cho ứng cử viên cánh trung đã tăng trở lại, cụ thể tăng lên 62%, so với 38% của bà Le Pen, thêm 3 điểm so với cuộc thăm dò cũng do viện Elabe thực hiện trước khi diễn ra tranh luận truyền hình.

Cũng theo cuộc thăm dò nói trên, ông Macron sẽ nhận được nhiều phiếu hơn bà Le Pen từ những cử tri đã bầu cho các ứng cử thất cử ở vòng đầu, chẳng hạn như có đến 45% cử tri của ông François Fillon cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên cánh trung và chỉ có 32% bầu cho ứng cử viên cực hữu ( 23% không cho biết ý định bỏ phiếu). Thế nhưng cho tới nay vẫn chỉ có 68% số người được hỏi tuyên bố chắc chắn sẽ đi bầu, tức là tỷ lệ cử tri tham gia năm nay có thể sẽ thấp hơn so với các cuộc bầu cử tổng thống trước.

Kể từ giữa đêm nay, khi chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc, báo chí Pháp sẽ không được quyền đăng hoặc phát bất cứ kết quả thăm dò nào cũng như bất cứ tuyên bố nào của các ứng cử viên cho đến 8 giờ tối ngày 07/05, khi các kết quả đầu tiên được công bố.