Bầu cử Pháp: Xã hội dân sự kêu gọi cản đường đảng cực hữu bài ngoại

Sáng ngày 05/05/2017, ngay trên Tháp Eiffel một nhóm thành viên tổ chức Greenpeace giăng khẩu hiệu của nước Pháp : "Tự Do Công Bằng Bác Ái". Theo tổ chức này, những giá trị nền tảng đó của nền Cộng Hòa Pháp, đang bị ứng cử viên Marine Le Pen và cương lĩnh hành động của đảng này đe dọa. Với một tấm băng-đơ-rôn thứ nhì có hàng chữ đen, trên nền phông màu vàng, Greenpeace kêu gọi dân Pháp, cử tri Pháp hãy "kháng cự" trước sự trỗi dậy của các phong trào dân túy, từ ở Hungary đến Thổ Nhĩ Kỳ, "kháng cự" trước đe dọa các quyền tự do bị giới hạn, kháng cự trước nguy cơ "công bằng và bác ái" bị chà đạp.

Cảnh sát Paris phải can thiệp để giải tán các thành viên Greenpeace, 12 người bị câu lưu. Tòa đô chính Paris, phản đối hành động của Greenpeace, trưng biểu ngữ tại Tháp Eiffel, với lý do : hành động trèo lên Tháp Eiffel là một mối đe dọa đối với an ninh của biểu tượng nổi bật nhất của nước Pháp.

Đêm hòa nhạc vì nền Cộng Hòa

Một hình thức khác để huy động cử tri đi bầu Chủ Nhật này là tổ chức một đêm hòa nhạc miễn phí : tối hôm qua, hơn 2.000 người tập hợp tại Quảng trường Cộng Hòa - Place de la République để nói "KHÔNG" với Marine Le Pen và đảng Mặt Trận Quốc Gia. Nhiều nghệ sĩ Pháp và quốc tế đem tiếng hát để "xóa tan hận thù". Pete Doherty, Mokobé, Carmen Maria Vega, Fété hay ban nhạc Naive New beaters xuất hiện trên sân khấu từ lúc 6 giờ 30 tối cho đến quá nửa đêm.

Danh ca người Anh Pete Doherty đã chọn nước Pháp là quê hương thứ hai tuyên bố: "Tôi đến đây để nói không với Le Pen". Nhạc sĩ của dòng Rap, Féfé thì khẳng định : Mặt Trận Quốc Gia không là một đảng phái chính trị đại diện cho những giá trị nền tảng của Pháp, của một nước Pháp mà anh yêu mến. Cuộc tranh luận tay đôi tối thứ Tư vừa qua, sự thô bạo của ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen, theo Féfé là "một bộ phim kinh dị hoàn toàn thất bại ".

Barack Obama ủng hộ Emmanuel Macron

Trong một đoạn video được công bố ngày 04/05/2017, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron, người bảo vệ những "giá trị mang tính cấp tiến (…) người dành ưu tiên cho vai trò và vị trí của nước Pháp trong Liên Hiệp Châu Âu và trên thế giới". Cựu tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ với một ứng cử viên tổng thống còn trẻ tuổi, đặt "niềm tin và hy vọng" lên hàng đầu, không khai thác "hận thù" và nỗi "sợ hãi" để của cử tri để kiếm phiếu.

Barack Obama kết thúc thông điệp gửi đến ứng cử viên phong trào Tiến Bước bằng một câu tiếng Pháp ngắn gọn : "En Marche ! Vive la France".