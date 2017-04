Khủng bố tại Paris : cảnh sát thẩm vấn thân nhân hung thủ

Đại lộ Champs-Elysées, một biểu tượng của thủ đô nước Pháp, bị khủng bố tấn công trong đêm thứ Năm 20/04/2017. Một cảnh sát tử thương, hai đồng đội bị thương. Hung thủ, sử dụng AK, nổ súng vào một xe cảnh sát, đã bị bắn chết tại chỗ. Daech nhận là « tác giả » nhưng an ninh Pháp đã biết được danh tính và địa chỉ của thủ phạm. Ba thân nhân của hung thủ đang bị câu lưu.

Vụ tấn công diễn ra vào 21 giờ tối hôm qua. Gần như ngay lập tức, qua mạng tuyên truyền Aqma, tổ chức thánh chiến Daech, điều hành nhiều vụ khủng bố giết chết 238 người tại Pháp trong năm 2015, nhận là kẻ chủ mưu. Daech còn cho biết tên của « chiến binh hi sinh » là Abu Yussef le Belge (người Bỉ). Tuy nhiên, vào sáng nay, Abu Yussef đã ra trình diện cảnh sát Pháp sau khi an ninh Bỉ cho biết nghi can chạy sang Pháp và cung cấp thông tin cho cảnh sát Pháp truy nã.

Hung thủ mang bệnh tâm thần ?

Theo AFP, thật ra, an ninh Pháp không lạ gì kẻ khủng bố vừa bị bắn chết ở đại lộ Champs Elysées : Karim Cheurfi, cư ngụ ở Seine-et-Marne, vùng ngoại ô Paris, và từng ngồi tù 15 năm. Vào năm 2001, bị kiểm soát khi lái một chiếc xe ăn cắp, đương sự không ngần ngại rút súng bắn vào một viên cảnh sát. Sau đó, tại trụ sở cảnh sát, y lại đoạt súng của một nhân viên công lực, bắn được 5 phát thì bị khống chế, ra toà lãnh án 15 năm tù. Trong tù, cho đến khi mãn án, Karim Cheurfi không có dấu hiệu bị tuyên truyền theo thánh chiến.

Gần đây, Karim Cheurfi bị đặt trong tầm nhắm của tư pháp chống khủng bố và bị câu lưu hôm 23/02 vừa qua, sau nhiều lần đe dọa giết nhân viên công lực. Nhưng vì « thiếu chứng cớ » để buộc tội, nghi can được tự do. Tối thứ Năm, cảnh sát chống khủng bố tiến hành lục soát nhà của hung thủ và câu lưu « ba người thân » để thẩm vấn. Cảnh sát điều tra muốn biết hung thủ hành động đơn độc hay có đồng lõa.

Trả lời phóng viên AFP, một người bạn của gia đình mô tả Karim Cheurfi là một kẻ « kỳ quặc, không hung dữ » vẫn sống với cha mẹ cho dù đã trưởng thành. Còn một người láng giềng xin giấu tên thì khẳng định Karim Cheurfi đi đứng, hành động như « người từ sao Hỏa ».