Sợ khủng bố, Pháp tăng cường an ninh cho bầu cử tổng thống

Ngày 18/04/2017, tức là chỉ vài ngày trước vòng một bầu cử tổng thống Chủ nhật này, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi can khủng bố tại Marseille. Vụ này khiến nhà chức trách Pháp phải tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Từ năm 2015 đến nay, Pháp đã bị nhiều cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoặc của các cá nhân làm theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo chính phủ, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 20 âm mưu khủng bố bị phá vỡ. Lần đầu tiên một cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp, được duy trì do nguy cơ khủng bố vẫn rất cao.

Thứ ba vừa qua, hai thanh niên, Clément Baur, 23 tuổi và Mahiedine Merabet, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Pháp, nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp vì có tư tưởng Hồi Giáo cực đoan, đã bị câu lưu tại một căn hộ ở Marseille, mà họ mới thuê từ ngày 01/04. Trong căn hộ này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều súng và khối chất nổ tự tạo, cũng như một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo.

Hiện chưa biết là hai thanh niên này dự tính tấn công vào lúc nào và vào mục tiêu nào, nhưng cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của họ một tấm bản đồ Marseille, và do các khối chất nổ nói trên khó có thể được vận chuyển xa, cho nên các nhà điều tra nghi rằng họ định ra tay hành động ở Marseille hoặc vùng phụ cận, nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống.

Những người đặc trách về an ninh cho nhiều ứng cử viên tổng thống Pháp vào tuần trước đã được cảnh báo về tính chất nguy hiểm của hai thanh niên nói trên và cũng nhận được ảnh của hai nghi can.

Chân dung hai nghi can

Biện lý Paris François Molins trong cuộc họp báo ngày 18/04 đã mô tả Clément Baur và Mahiedine Merabet là hai người « vừa kiên quyết vừa rất cẩn trọng ». Trong cặp bài trùng này, Clément Baur có vẻ là « rành nghề » hơn, vì anh ta thường xuyên thay đổi chổ ở và lấy nhiều bí danh khác nhau, trong đó có cả bí danh của một quân thánh chiến người Tchetchenia ở Bỉ.

Bị kết án vào tháng 01/2015 vì tội sử dụng giấy tờ giả, Clément Baur đã ra tòa với một tên khác : Ismail Djabrailov. Chính là ở trong tù mà anh ta đã gặp « đồng nghiệp » tương lai, Mahiedine Merabet, một kẻ có nhiều tiền án tiền sự ( bị kết án tổng cộng 12 lần từ năm 2004 đến 2013 về các tội cướp giật, bạo lực, buôn ma túy ). Sống chung buồng giam với Clément Baur, Merabet cũng trở thành một thành phần Hồi giáo cực đoan.

Các nhà điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để lùng bắt được hai nghi can này, vì họ dùng rất nhiều tên giả, xài nhiều điện thoại khác nhau và chi trả bằng những thẻ tín dụng nạp tiền trước. Cảnh sát đã gia tăng truy tìm Baur và Merabet sau khi vào ngày 12/04 họ tìm thấy được một đoạn video gởi cho các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, cho thấy có thể là hai thanh niên này sắp sửa tiến hành tấn công khủng bố ở Pháp.

Tăng cường an ninh cho tranh cử

Hai nghi can khủng bố đã bị bắt ở Marseille một ngày trước khi ứng cử viên đảng cực hữu Marine Le Pen có một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại thành phố này. Không biết có sự liên hệ nào giữa âm mưu khủng bố với cuộc mít tinh của bà Le Pen hay không, nhưng sau vụ bắt giữ này, bộ trưởng Nội Vụ Matthias Fekl cho rằng nguy cơ khủng bố tại Pháp là « cao hơn bao giờ hết » và ông bảo đảm chính phủ sẽ thi hành đủ mọi biện pháp để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống, sẽ diễn ra trong hai ngày 23/04 và 07/05.

Trước mắt, an ninh đã được tăng cường cho các cuộc mít tinh tranh cử, như của ứng cử viên cực hữu tại Marseille ngày 19/04. Những cảm tình viên của bà Le Pen khi vào dự mít tinh đều phải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Khoảng 300 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc mít tinh của Le Pen, với sự tham gia của hơn 5000 người, cũng như bảo đảm trật tự cho cuộc biểu tình chống ứng cử viên cực hữu, với sự tham gia của khoảng 500 người.

Trên đài truyền hình CNews, ứng cử viên Xã hội Benoit Hamon cũng xác nhận là an ninh cho bản thân ông đã được tăng cường sau vụ bắt giữ hai nghi can khủng bố ở Marseille. Tại cuộc mít tinh của ông tối 19/04 ở quảng trường Cộng hòa, Paris, với sự tham gia của 20 ngàn người ( theo lời ban tổ chức ), lực lượng an ninh đã dựng nhiều hàng rào kiểm tra, đóng nhiều ngõ vào các trạm métro và hạn chế lưu thông xe cộ ở khu vực chung quanh.

Tại Nantes, một số xe cảnh sát cũng đã đậu chung quanh rạp Zénith, nơi mà ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron tổ chức mít tinh. Những người vào dự cũng bị khám xét kỹ lưỡng hơn.

An ninh ở các phòng phiếu

An ninh dĩ nhiên sẽ được tăng cường tối đa vào ngày bầu cử tổng thống. Tổng cộng hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động, với sự yểm trợ của quân đội, để bảo đảm an ninh ở các phòng phiếu.

Riêng tại Nice, nơi đã xảy ra vụ khủng bố bằng xe tải đúng vào ngày Quốc khánh Pháp năm ngoái, chính quyền thành phố cho biết là các nhân viên bảo vệ tư nhân sẽ được bố trí trước mỗi phòng phiếu, để tăng viện cho lực lượng cảnh sát thành phố. Các chủ tịch của mỗi phòng phiếu sẽ được trang bị các nút báo động, được nối với trung tâm giám sát đô thị.

Đường dây thánh chiến Hồi Giáo

Một thông tin nữa cho thấy là hiểm họa khủng bố ở Pháp vẫn rất đáng ngại: Hôm nay, 20/04/2017, tòa đại hình đặc biệt của Paris đưa ra xét xử một đường dây thánh chiến Hồi Giáo, gọi là đường dây Cannes-Torcy.

Ba năm trước khi xảy ra các vụ khủng bố ở Paris năm 2015, đường dây này, bao gồm đến 20 người, đã được các cơ quan chống khủng bố của Pháp mô tả là đường dây nguy hiểm nhất bị phá vỡ, kể từ sau các vụ tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo Algéri GIA vào thập niên 1990 tại Pháp.

Hai mươi bị cáo, tuổi từ 23 đến 33, sống tại Torcy, ngoại ô Paris, và Cannes, miền nam nước Pháp, sẽ bị xét xử từ đây đến ngày 07/07. Các phiên xử này sẽ giúp nhà chức trách Pháp hiểu rõ hơn về các phương thức hoạt động của nhóm này, góp thêm những kinh nghiệm quý báu trong việc chặn đứng các âm mưu khủng bố ở Pháp.

Trong khi đó, hai bị cáo khác cũng vừa bị tòa kết án 2 năm tù giam ngày 19/04/2017, vì đã từng sang Syria vào mùa thu năm 2013 và có tên trong danh sách các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, danh sách gọi là “Daech leaks” bị tiết lộ vào tháng 05/2016.

Là dân thành phố Nice, hai người này, khoảng 30 tuổi, đã đến Syria, mà theo lời kể của họ để trợ giúp người dân Syria. Khi đến nơi, họ đã nhanh chóng vỡ mộng, bất bình trước cách cư xử của phe thánh chiến Hồi Giáo với người dân, nên đã quay trở về Pháp. Nhưng sau đó họ đã bị bắt tại Pháp, chỉ vài ngày trước khi danh sách “Daech leaks” được kênh truyền hình Anh Sky News tiết lộ, bao gồm tên 4.600 chiến binh nước ngoài, trong đó có 128 người đến từ Pháp. Bị truy tố về tội có quan hệ với một tổ chức khủng bố, hai bị cáo đã bị tuyên án 5 năm tù, trong đó có 3 năm tù treo.