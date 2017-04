Paris vẫn thu hút giới làm phim quốc tế

Theo báo Le Parisien, các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của các màn rượt đuổi ở quận 15, giữa bệnh viện Necker và quảng trường Cộng hoà Panama, ngay tại nơi có nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất cũng như màn quay chiếc trực thăng đang thử đáp xuống nóc nhà của bộ Tài chính ở phố Bercy cho thấy là thủ đô Paris đang trải thảm đỏ để tiếp đón đoàn làm phim Mission Imposible tập VI (Nhiệm vụ bất khả thi) với Tom Cruise trong vai chính.

Các khu phố này bị phong tỏa trong nhiều ngày, chỉ có những người cư trú tại chỗ mới được quyền qua lại. Ban quản lý bệnh viện Necker từng than phiền về chuyện này, do các bệnh nhân có hẹn với bác sĩ phòng khám không được quyền tự do đi lại.

Cho dù những màn quay như vậy trước mắt gây xáo trộn cho nếp sống sinh hoạt tại chỗ, nhưng đối với cơ quan cấp giấy phép quay phim, thì sự kiện một đoàn làm phim blockbuster đến làm việc tại Paris tạo thu nhập đáng kể cho các ngành dịch vụ như khách sạn nhà hàng mua sắm. Về điểm này, Paris vẫn có sức hấp dẫn đối với các đoàn làm phim quốc tế.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, vào lúc mà doanh thu của ngành du lịch Pháp giẫm chân tại chỗ, ngành khách sạn đang trên đà phục hồi sau đợt khủng bố cuối năm 2015, thì ngược lại số lượng dự án quay phim gia tăng tại Paris, lên tới 166% đầu năm 2017 so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Trong số các dự án phim đã được thực hiện tại Paris có bộ phim tiểu sử về cựu đệ nhất phu nhân Jackie Bouvier Kennedy, bộ phim 50 sắc đen tập kế tiếp của loạt phim Fifty Shades of Grey, cũng như mùa thứ ba của loạt phim truyền hình nhiều tập ‘‘The Affair’’. Các dự án khác đang ở trong giai đoạn hậu kỳ và sẽ được khởi chiếu vào năm 2018 …..

Theo tạp chí Hollywood Reporter, sở dĩ Paris tiếp tục thu hút các dự án quay phim Mỹ, kể cả giai đoạn hậu kỳ gồm cả việc lồng tiếng và tạo hiệu ứng âm thanh là vì thủ đô Pháp có chính sách ưu đãi các đoàn làm phim quốc tế. Nhờ vào các biện pháp miễn thuế (tiếng Pháp gọi là Crédit d’Impôt International), mà các đoàn phim quốc tế giảm tới 50% các chi phí sản xuất.

Do vậy, có thể nói là ưu đãi tài chính là yếu tố quyết định trong việc thuyết phục các nhà làm phim, còn các yếu tố văn hóa khác như nếp sống sinh hoạt, danh lam thắng cảnh, nghệ thuật ẩm thực chỉ được tính sau ….. Trước Paris đã có trường hợp của Budapest, nhờ vào chính sách ưu đãi tài chính mà thủ đô Hungary đã thu hút rất nhiều các nguồn vốn làm phim.

Trở lại với trường hợp của Paris, sau Hollywood thủ đô Pháp giờ đây lại lôi cuốn Bollywood và giới làm phim của Ấn Độ. Đầu năm nay, bộ phim Befikre của đạo diễn Aditya Chopra đã thành công trên màn ảnh lớn. Theo tạp chí Variety, rong những năm gần đây, đã có 6 dự án quay phim truyện của Bollywood tại thủ đô Pháp.

Thế nhưng, trong trường hợp của Befikre, đây lại là lần đầu tiên Bollywood quay nguyên một bộ phim với 100% hoạt cảnh tại Paris, bộ phim này chủ yếu dành cho thị trường quốc nội và cộng đồng khán giả Ấn Độ sống ở hải ngoại. Bộ phim đầu tiên của Ấn Độ quay tại Paris là ‘’An Evening in Paris’’ do Shakti Samanta làm đạo diễn vào năm 1967, tức cách đây đúng nửa thế kỷ.

Từ kinh thành Hollywood đến các hãng phim Bollywood, sự kiện các dự án làm phim quốc tế vẫn gia tăng là một điều đáng mừng đối với ngành du lịch của Pháp. Các phí tổn sản xuất của các đoàn làm phim quốc tế là một cách để giúp cho ngành du lịch khách sạn bù đắp phần nào những thất thu, kể từ cuối năm 2016 trở đi, ngành du lịch của Pháp mới có dấu hiệu khởi sắc cho dù đà phục hồi vẫn còn chậm ……