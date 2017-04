"Printemps Solidaire": Đại lộ Champs Elysées - Paris - thành sân khấu lưu động

Đại lộ tráng lệ nhất của thủ đô Paris hóa thân thành « sân khấu lưu động » cho các ca sĩ cất lên tiếng hát, kêu gọi thanh niên Pháp dấn thân và bày tỏ tình liên đới với những người chung quanh, với thế giới và nhân loại.

Những tên tuổi như M, The Avener, FFF cùng rất nhiều những nghệ sĩ được giới trở Pháp mến mộ đều tham gia chương trình mang tên « Printemps Solidaire – Liên đới mùa xuân ». Vì lý do an ninh, nhiều trạm xe điện ngầm métro phải tạm đóng cửa. Xe cộ cấm đi lại trên những con đường nhỏ dẫn vào đại lộ Champs Elysées.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình đem tiếng hát mở rộng lòng bác ái sẽ được khoảng 200.000 khán giả. Nhưng trước hết chương trình « Printemps Solidaire » nhằm đánh động công luận và nhất là chính khách Pháp quan tâm đến những cam kết của Paris bày tỏ tinh thần liên đới với các quốc gia kém phát triển trên thế giới.

Từ 40 năm qua Pháp đã cam kết đóng góp 0,7 % tổng sản phẩm nội địa cho các chương trình trợ cấp phát triển cho thế giới. Trên thực tế tới nay, khoản đóng góp đó chưa đầy 0,4 % GDP của nền kinh tế lớn thứ 5 hay thứ 6 trên địa cầu.

Một tuần lễ trước bầu cử tổng thống Pháp, ban tổ chức muốn « nhắc nhở các ứng viên về vai trò và trách nhiệm của nước Pháp trước những bất công xã hội và tai họa nhân đạo trên thế giới ».

Theo một thăm dò dư luận do viện Harris Interactive được công bố hôm 14/04/2017, 70% thanh niên Pháp xem mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên thế giới phải là trọng tâm chính sách đối ngoại của Paris.