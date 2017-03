Millenium : Pháp phát hành quyển thứ năm đầu mùa thu

Mang tựa đề là "The man who chased his shadow" tạm dịch là "Kẻ truy tìm bóng mình", quyển sách thứ năm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Millenium ban đầu dự kiến ra mắt độc giả vào mùa xuân năm nay, nhưng rốt cuộc ngày công bố tác phẩm được dời lại sau mùa hè.