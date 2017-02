Valentine : Người Pháp thích nghe nhạc gì trên giường

Một trong những bài hát thường được kể tên nhiều nhất chính là bài "Someone Like You". Như vậy, có thể nói 2017 là năm của Adele vì sau khi bán hơn 20 triệu tập nhạc mang tựa đề 25, chiếm hạng đầu cùng lúc tại 22 quốc gia, Adele còn đã thắng đậm với 5 giải thưởng quan trọng nhân kỳ trao tặng Grammy vừa qua. Ngoài nhạc phẩm Someone Like You, còn có một bài hát khác gần đây hơn của Adele là "Sweetest Devotion".

Đối với các tạp chí như Nouvel Obs, Elle, Marie Claire hay Public, mùa Valentine không thể thiếu vắng các tình khúc như I Will Always Love You của Whitney Houston, Sexual Healing của Marvin Gaye, Let’s Stay Together của Al Green, hay là Can't Get Enough Of Your Love của Barry White, thế nhưng có một bài luôn xuất hiện trong hầu hết các danh sách chính là nhạc phẩm Unchained Melody của nhóm Righteous Brother, ca khúc chủ đề của bộ phim Ghost.

Vanity Fair France, phiên bản tiếng Pháp thì cho rằng nếu bạn cầu hôn nhân ngày Valentine, thì bài hát ít ‘‘rủi ro’’ nhất trong bữa ăn tối là bài L.O.V.E của ông hoàng crooner Nat King Cole, táo bạo hơn nữa thì có bài Crazy in Love của Beyoncé, do bài này là ca khúc chủ đề của Fifty Shades of Grey, nhất là khi lời cầu hôn được thì thầm bên tai khi đôi uyên ương còn đang ở trên giường …..

Phụ trang văn hóa Le Figaro thì hình dung ra một đêm Valentine ‘‘lý tưởng’’ : đấng mày râu nào muốn tỏ tình với bạn đời thì nên nghe nhạc của Frank Sinatra trong lúc uống rượu khai vị, nghe bài Besame Mucho trong lúc dùng bữa ăn tối nhưng phải qua tiếng hát mượt mà của ông hoàng Nat King Cole, trong phần tráng miệng thì bản nhạc I Am Your Man của Leonard Cohen hoặc là You Are So Beautiful là chắc ăn nhất

Đó là những ca khúc tiếng Anh, về phía các bản nhạc Pháp thì nhìn chung các danh sách ít có gì đáng nhạc nghiên cho lắm : Jacques Brel với bài Quand on n’a que l’Amour (Khi ta chỉ có tình yêu), Francis Cabrel với bài Je l’aime à mourir (Yêu người đến chết), Histoire d’un Amour (Chuyện tình yêu) của Dalida. Các bài này soán ngôi L’Été Indien của Joe Dassin, từng được bình chọn làm ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp nhân mùa Valentine năm trước.