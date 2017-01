Pháp phá vỡ 24.000 vụ tấn công tin học nhắm vào bộ Quốc Phòng năm 2016

Ông Jean-Yves Le Drian nhận xét từ khi ông nhậm chức bộ trưởng Quốc Phòng vào năm 2012 « và đặc biệt từ ba năm gần đây, mối đe dọa mạng ngày càng nghiêm trọng, kể cả đối với trang thiết bị quân sự của chúng ta ».

Trong khi Nga bị tình báo Mỹ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, bộ trưởng Quốc Phòng Pháp cho rằng một chiến dịch như vậy « do một Nhà nước tiến hành là sự can dự không thể chấp nhận được ». Vậy liệu Pháp có thể tránh được các vụ tấn công như vậy không ? Ông Le Drian trả lời : « Dĩ nhiên là không, đừng ngây thơ quá ».

Ông cũng khẳng định bộ Quốc Phòng Pháp đã chặn được 24.000 vụ tấn công tin học từ bên ngoài, thường nhằm mục đích « bôi xấu hình ảnh của bộ, hay cũng có nhiều vụ mang mục đích chiến lược (như quấy rối, xác định vị trí, gián điệp) và thậm chí là có nhiều vụ tấn công nhằm gây rối loạn hệ thống máy bay không người lái của Pháp ».

Vẫn theo ông Le Drian, « Pháp giữ quyền đáp trả bằng mọi hình thức mà Pháp cho là thích hợp. Có thể là bằng vũ khí không gian mạng hoặc bằng các con đường theo quy ước. Tất cả đều phụ thuộc vào hệ quả của vụ tấn công ».

Theo khởi xướng của bộ trưởng Quốc Phòng Le Drian, Pháp đang trang bị một bộ chỉ huy các chiến dịch mạng, có tên CYBERCOM, nằm dưới quyền kiểm soát của tham mưu trưởng quân đội. Từ nay đến năm 2019, bộ chỉ huy mới sẽ quản lý khoảng 2.600 « quân nhân kỹ thuật số ».