Pháp lần đầu tiên xử một vụ “tài sản bất chính” của lãnh đạo nước ngoài

Nguyên là bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, được cha là tổng thống Teodorin Obiang Nguema bổ nhiệm làm phó tổng thống cuối tháng 6 vừa qua, ông Teodorin Obiang bị truy tố trước toà đại hình Paris về các tội rửa tiền thu nhập bất chính, biển thủ công quỹ, lạm dụng lòng tin và tham nhũng.

Cuộc điều tra của ngành tư pháp của Pháp, theo đơn kiện của hai hiệp hội Sherpa và Transparency International, đã cho thấy là Teodorin Obiang, 47 tuổi, có một tài sản rất lớn ở Pháp, gồm nhiều căn ở đại lộ Foch, một trong những khu sang nhất ở Paris, với trị giá tổng cộng được thẩm định là 107 triệu euro, nhiều xe hạng sang và xe thể thao ( Porsche, Ferrari, Bentley, Bugatti ).

Khối lượng tài sản này là quá lớn so với mức sống bình thường ở Guinea Xích Đạo, một quốc gia dầu hỏa vùng Trung Phi, nơi mà hơn phân nửa dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó. Ấy là chưa kể mỗi khi đến Paris, Teodorin Obiang tiêu rất nhiều tiền mặt để may quần áo tại các nhà may hạng sang.

Sau khi điều tra, các thẩm phán Pháp kết luận rằng con trai tổng thống Guinea Xích Đạo đã tạo dựng những tài sản nói trên bằng tiền biển thủ công quỹ, tiền hối lộ. Về phần mình, ông Teodorin Oiang khẳng định ông vô tội vì đó là tiền thu nhập hợp pháp.

Trên nguyên tắc, phiên xử ông Teodorin Obiang bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến 12/01, nhưng các luật sư của con trai tổng thống Guinea Xích Đạo đã đòi dời lại phiên tòa, với lý do thời gian chuẩn bị quá ngắn.

Hiện nay, tư pháp của Pháp cũng đang điều tra về tài sản của gia đình nhiều lãnh đạo châu Phi khác, như gia đình của tổng thống Congo Denis Sassou Nguesso, gia đình của cố tổng thống Gabon Omar Bongo hay của cố tổng thống Trung Phi François Borizé.