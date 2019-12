"Nữ hoàng băng giá 2" lập kỷ lục mới

Ngày xuất hiện trở lại của các nhân vật quen thuộc này trên màn ảnh lớn đã thu hút hơn hai triệu lượt khán giả, tức là phá kỷ lục của bộ phim hoạt hình ‘‘Thế giới của Nemo’’ (1,8 triệu lượt người xem chuyến phiêu lưu của chú cá hề trong tuần lễ đầu tiên vào năm 2003) và cao hơn cả bộ phim ‘‘Nữ hoàng băng giá’’ tập một (1,3 triệu lượt người xem trong 7 ngày đầu công chiếu vào năm 2013).

Còn trên thị trường quốc tế, phần hai của ‘‘Frozen’’ Nữ hoàng băng giá tính tới thời điểm 03/12/2019 đã thu về hơn 742 triệu đô la trên toàn thế giới (288 triệu đô la doanh thu riêng tại Hoa Kỳ, 453 triệu tại các quốc gia khác), điều đó khiến cho các nhà sản xuất hy vọng rằng tập nhì biết đâu chừng sẽ phá luôn kỷ lục 1,65 tỷ đô la của phiên bản mới của Vua Sư Tử (The Lion King 2019).

Về nội dung, phần nhì của ‘‘Nữ hoàng băng giá’’ tập trung khai thác những câu chuyện bí mật của gia đình trị vì vương quốc Arendelle (vua Agnarr và nữ hoàng Iduna), và qua đó giải đáp phần nào những thắc mắc của giới hâm mộ ‘‘tí hon’’ về xuất xứ của nữ hoàng Elsa, cũng như phép thuật phi thường của cô gái có khả năng ‘‘kiểm soát’’ băng tuyết.

Phim khai thác cùng một công thức

Tiếp nối phần một, nữ hoàng Elsa tiếp tục trị vì Arendelle cùng với cô em gái là công chúa Anna. Một ngày kia, Elsa ngầm nhận ra có một thứ âm thanh giống như tiếng ai nói luôn văng vẳng bên tai mình. Nhưng chỉ có một mình Elsa mới nhận thấy, còn người khác thì không nghe được. Rời khỏi hoàng cung, Elsa một mình lẻn ra bên ngoài, đi theo tiếng gọi mời và vô tình đánh thức linh hồn của đất, nước, lửa và gió. Cùng với những người bạn đồng hành, Elsa và Anna quyết định vượt ra ngoài biên giới vương quốc Arendelle, dấn thân thám hiểm vào rừng rậm để tìm hiểu về bí mật gia đình đã bị chôn giấu từ thuở khai thiên lập địa.

Elsa khám phá rằng hai chị em cô có hai dòng máu của hai bộ tộc Northuldra và Arendelle. Tộc người Northuldra luôn tôn thờ tất cả những gì thiên nhiên đã ban tặng cho họ và phép thuật ‘‘băng giá’’ của nữ hoàng Elsa sẽ là chiếc chìa khóa giải tỏa những khúc mắc có từ thời xa xưa, đền bù lại những gì đã bị tước đoạt từ khu rừng thần tiên sâu thẳm. Trong phần cuối bộ phim, chàng trai miền sơn cước Kristoff cầu hôn Elsa. Cô nhường ngôi nữ hoàng Andarelle lại cho cô em gái Anna, còn chính cô sẽ cai quản khu rừng thần tiên này, hy vọng tạo ra một nền hòa bình lâu dài cho cả hai vương quốc.

Tập nhì của Nữ hoàng băng giá được phát hành 6 năm sau tập một, nhưng chưa chắc gì đã là một tin vui đối với giới phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ vẫn còn bị ám ảnh bởi giai điệu Let It Go (Libérée ….. Délivrée) phát liên tục trong một thời gian dài, để rồi tạo ra hiện tượng nhái đi nhái lại. Cặp đạo diễn Jennifer Lee và Chris Buck lần này tiếp tục áp dụng ‘‘công thức’’ giúp cho bộ phim ăn khách, qua việc khai thác các nhân vật chính quyen thuộc, bộ phim truyện vẫn nhắm cùng đối tượng : các fan nhí, khán giả nhỏ tuổi và gia đình của các em.

Phóng tác tự do, chiều sâu ngụ ngôn ?

Tuy gọi là phóng tác từ chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen, nhưng tập đoàn Disney không quan tâm đến sự đối đầu chính-tà trong mỗi con người, hay quan hệ xung khắc giữa các bộ tộc với nhau, phim Disney chỉ tập trung vào câu chuyện gia đình, ca ngợi tình chị em. Lối phóng tác tự do ấy, nếu không nói là một cách đọc quá đơn giản, lại làm mất đi chiều sâu ngụ ngôn của câu chuyện cổ tích.

Những khán giả lớn tuổi hơn vẫn thích thú nhờ các tuyến nhân vật phụ. Các màn pha trò của người tuyết Olaf, của chàng trai ‘‘miền núi’’ Kristoff hay của chú tuần lộc Sven (cũng như nhân vật chú lừa trong loạt phim Shrek) tạo ra được những điểm nhấn hài hước, giúp cho các tuyến truyện chính bớt khô khan, nghiêm túc hơn.

Cho dù kỳ này, vẫn chưa có giai điệu và bài hát nào trong tập nhì có thể sánh bằng ca khúc chủ đề ‘‘Let It Go’’ trong tập một và như vậy tập nhạc phim Nữ hoàng băng giá thứ nhất vẫn không sợ bị soán ngôi, sau khi bán hơn 10 triệu album trên toàn thế giới. Nhưng về mặt doanh thu ở các rạp hát, các nhà sản xuất hy vọng rằng, câu chuyện của Nữ hoàng băng giá Elsa, tuy phép thuật không còn thần kỳ như trước, vẫn có khả năng làm thổn thức đến tan chảy trái tim của những khán giả nhỏ tuổi trong mùa đông năm nay.