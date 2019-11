Khủng bố năm 2015 ở Pháp : Viện công tố đề nghị xử 20 người

Trong số những người mà viện công tố muốn đưa ra tòa, có Salah Abdeslam, mang hai quốc tịch Bỉ-Pháp, người duy nhất sống sót trong nhóm khủng bố. Abdeslam đã bị giam ở Pháp từ 3 năm rưỡi nay.

Ngoài ra, viện công tố còn đề nghị xử khiếm diện nghi can người Bỉ Oussama Atar, một lãnh đạo của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, được cho là người từ Syria đã lên kế hoạch cho các vụ khủng bố năm 2015. Nghi can này chưa bao giờ bị bắt giữ và các cơ quan tình báo xem là đã chết. Oussama Atar nằm trong số 6 nghi can đang bị truy nã theo lệnh truy nã quốc tế, mà viện công tố đề nghị xử khiếm diện.

Các phiên xử sẽ bắt đầu vào năm 2021 và quyết định cuối cùng về tầm mức của phiên tòa là thuộc về các thẩm phán đặc trách điều tra về các vụ tấn công khủng bố năm 2015.

Ngày 13/11/2015, nhóm khủng bố đã tấn công nhiều nơi ở Paris, nhất là tại rạp hát Bataclan, và vùng ngoại ô Saint-Denis, hạ sát tổng cộng 130 người và làm bị thương hơn 350 người. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố này.

Các cuộc điều tra đã cho thấy đằng sau các vụ khủng bố 2015 tại Pháp là một mạng lưới thánh chiến Hồi Giáo quan trọng, với các cơ sở khắp châu Âu, đặc biệt là ở vương quốc Bỉ. Cũng chính mạng lưới này, ngày 22/03/2016, đã tấn công sân bay và metro ở Bruxelles, khiến 32 người thiệt mạng.