Trung Quốc ve vãn Hàn Quốc, đồng minh quân sự của Mỹ

Cuộc đọ sức Mỹ -Trung tranh giành ảnh hưởng với phần còn lại của thế giới phải chăng đang mở rộng sang lĩnh vực quân sự ? Theo tiết lộ của báo Anh, The Telegraph, hôm Chủ Nhật 17/11/2019, bên lề hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng (ADMM +) tại Bangkok, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoà đã có một buổi làm việc riêng với đồng nhiệm Hàn Quốc, Jeong Kyeong Doo. Đôi bên đồng ý "tăng cường hợp tác quân sự song phương. Bắc Kinh mời bộ trưởng Hàn Quốc công du Trung Quốc vào năm tới nhằm "đẩy mạnh các trao đổi và hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng thủ, bảo đảm ổn định trong khu vực", như chính lời ông Jeong đã giải thích trong cuộc họp báo tại Bangkok.

Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh Washington và Seoul đang hục hặc về dóng góp chi phí quân sự, bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc. Nhà Trắng đòi Seoul chi ra gần 5 tỷ đô la, thay vì chưa đầy 1 triệu như hiện tại, để duy trì sự hiện diện của 28.500 lính Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Dưới áp lực của chính quyền Trump, trong năm 2019, Hàn Quốc đã đồng ý tăng thêm 8 % khoản đóng góp so với hồi 2018. Đối với Nhà Trắng, số tiền 923 triệu đô la của Hàn Quốc vẫn chưa đủ. Hoa Kỳ ấn định, cái giá phải trả để đổi lấy an ninh cho Hàn Quốc phải lên tới 5 tỷ đô la vào 2020.

Tổng thống Trump còn dọa rút một phần lực lượng quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc về nước, nếu Seoul không thỏa mãn yêu sách của Hoa Kỳ. Liền sau đó báo giới nêu lên khả năng Lầu Năm Góc giảm quân số tại Hàn Quốc, có thể là rút đến 4.000 lính về Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper, trước khi rời Hà Nội trở về Washington sau một vòng công du châu Á, đã bác bỏ tin trên.

Dù vậy dư luận Hàn Quốc đang nêu lên nhiều nghi vấn về quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Trong bài xã luận hôm 18/11/2019, báo The Korea Times cảnh báo Washington coi chừng "già néo đứt dây". Tờ báo có uy tín này cho rằng "liên minh quân sự Mỹ -Hàn có nguy cơ đổ vỡ » vì những "đòi hỏi thô bạo quá đáng của phía Washington".

Cũng tờ báo này cho rằng Donald Trump đang biến liên minh chiến lược với Hàn Quốc thành một phương tiện để "moi tiền" một đồng minh. Một thăm dò tại Seoul cho thấy có tới 96 % người Hàn Quốc cho rằng Washington đang dùng lá bài an ninh để bắt chẹt chính quyền của tổng thống Moon Jae In. Công luận cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc cần phải cưỡng lại những yêu sách của Washington.

Không chỉ có thế Seoul còn bất bình trước những áp lực của Mỹ đòi Hàn Quốc thông qua một thỏa thuận tay ba Mỹ- Nhật-Hàn về chia sẻ thông tin quân sự. Khúc mắc nằm ở chỗ hiện tại, hai đồng minh đông bắc Á của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Hàn Quốc đã có một thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự. Văn bản này sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/11/2019 và trên nguyên tắc sẽ được triển hạn thêm.

Nhưng từ mùa hè vừa qua, Tokyo và Seoul đã lao vào một cuộc chiến thương mại. Nhật Bản dọa giới hạn, thậm chí là cấm bán một số nguyên liệu cần thiết cho nền công nghiệp Hàn Quốc. Để trả đũa, Seoul tuyên bố ý định rút khỏi thỏa thuận hợp tác quân sự nói trên với Tokyo.

Ngoài ra, thái độ vồ vập quá đáng, hay nói đúng hơn là cả tin, của tổng thống Donald Trump với người bạn mới của ông là lãnh đạo Kim Jong Un, cũng là một cái gai đối với Seoul. Về thực chất, hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn đe dọa an ninh Hàn Quốc.

Trong bối cảnh kênh đối thoại giữa Seoul và Washington bị tắc nghẽn, Trung Quốc đã tận dụng thời cơ để tranh thủ cảm tình của Hàn Quốc vì ít nhất ba mục đích.

Những đợt tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc thưa thớt dần là một tin vui đối với Bắc Kinh. Liên minh quân sự Mỹ -Hàn càng có dấu hiệu rạn nứt, và trong trường hợp Washington giảm quân số đóng tại Hàn Quốc thì Trung Quốc lại càng mừng. Thân thiện với Seoul để chọc tức Washington có thể là một giải pháp tốt trong thời điểm này.

Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa còn có thêm một động lực khác để dành ưu tiên cho kênh đối thoại với đồng nhiệm Hàn Quốc. Bắc Kinh lo ngại một khi đã rút khỏi Hiệp Định Tên Lửa Tầm Trung INF, Hoa Kỳ lại càng hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh, đưa tên lửa tầm trung đến Nhật Bản và Hàn Quốc, sát cạnh với Trung Quốc. Đây là kịch bản mà chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề mong muốn xảy ra.

Cuối cùng, liên quan tới hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên – mà qua đó là an ninh của toàn khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc luôn đóng vai trò trung tâm. Bằng chứng rõ rệt nhất là thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Igor Morgulov cách nay hai ngày cho biết Nga và Trung Quốc cùng đề xuất một kế hoạch làm giảm căng trên bán đảo Triều Tiên. Kế hoạch này sẽ được Matxcơva trình bày với thứ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên Cohoe Son Hui, nhân dịp bà đang viếng thăm nước Nga. Bắc Kinh thừa biết rằng, để đạt được một số kết quả cụ thể, phải cần có tiếng nói của Seoul.