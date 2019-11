Hồng Kông: Đại học bãi khóa, giao thông bị ngăn chận

Lần đầu tiên từ khi xảy ra phong trào phản kháng mang sắc thái chống Trung Quốc, và nhất là sau cái chết của sinh viên Alex Chow, sinh viên Hoa lục du học tại Hồng Kông lo sợ bị trả thù.

Từ Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, thông tín viên Simon Leplatre tường thuật :

"Trong những ngày qua, khu cư xá Đại học Khoa học và Công nghệ học Hồng Kông có một sắc thái lạ lùng : chỗ này, từng nhóm sinh viên đội mũ, mặc áo rộng màu xám dự lễ tốt nghiệp, chỗ kia là tượng đài đầy hoa tưởng niệm sinh viên Alex Chow, cùng với những biểu ngữ viết trên tường kêu gọi trả thù cho « thánh tử đạo » đầu tiên của phong trào tranh đấu.

Trong bối cảnh này, giới sinh viên người Hoa lục không tránh khỏi lo âu. Một sinh viên chia sẻ với thông tín viên RFI : Đại học là nơi để học tập, là không gian của tự do, không liên can gì đến chính trị. Thế nhưng, vào thời điểm này, chúng tôi cảm thấy bất an, bởi vì có nhiều người sẽ tấn công và đập phá đại học theo sở thích của họ…

Thứ Sáu tuần trước, nhiều sinh viên Trung Quốc đã rời cư xá để về lại quê nhà ở Hoa lục trong khi chờ đợi tình hình lắng dịu.

Là dân tỉnh Quảng Đông, một sinh viên tên Lâm, cho biết anh nói cùng thứ tiếng với người Hồng Kông nhưng nhiều bạn học khác, chỉ nói tiếng quan thoại, nên rất lo sợ : Hầu hết sinh viên trong nhóm bạn của tôi đã về nhà bởi vì không nói tiếng Quảng Đông. Họ sợ ai đó phát hiện nguồn gốc Hoa lục của mình.

Khác biệt chính kiến giữa hai cộng đồng rất sâu rộng. Trong khi sinh viên Hồng Kông dấn thân vào phong trào tranh đấu, nhiều sinh viên Trung Quốc tỏ lòng ái quốc cho nên tranh luận thường dẫn đến cãi vã.

Một sinh viên Hồng Kông khuyến cáo : Nếu sinh viên Trung Quốc sợ, thì họ càng nên thảo luận thêm với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không phải lúc nào cũng tấn công và chỉ đánh người khi có lý do.

Sinh viên này cho biết thêm là anh có nhiều bạn học Hoa lục trong số những người có tinh thần cởi mở nhất."