Biển Đông : ASEAN lại tránh lên án Trung Quốc trong thông cáo chung

Thông cáo chung của hai bên « tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải bên trong và cả bên ngoài phạm vi Biển Đông », đồng thời « ghi nhận lợi ích (của các bên) có Biển Đông như một vùng biển của hòa bình, ổn định và thịnh vượng ».

Thông cáo chung ASEAN-Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến việc « tăng cường niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau », nhưng đồng thời kêu gọi các bên liên quan cũng « tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982 ».

Về bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) được đàm phán từ gần 20 năm nay, thông cáo của ASEAN và Trung Quốc hoan nghênh tiến độ đàm phán để có thể đúc kết một COC « hiệu quả và thực chất », theo đề xuất của Trung Quốc là từ nay đến ba năm nữa hoặc sớm hơn.

Những hành vi của Trung Quốc vi phạm chủ quyền nhiều nước Đông Nam Á đã không được trực tiếp nêu lên trong thượng đỉnh. Phía Việt Nam, thông qua phát biểu ngày 02/11 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chỉ gián tiếp lên án Bắc Kinh : « Gần đây, đã có những vi phạm nghiêm trọng của luật pháp quốc tế tại vùng biển của Việt Nam và khu vực. Mặc dù các sự cố đã kết thúc, nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN ».

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ASEAN luôn coi trọng vai trò của Trung Quốc đối với các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định để hợp tác phát triển thịnh vượng khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc có lắng nghe lời kêu gọi của ASEAN hay không lại là một chuyện khác.