Hồng Kông: Trung Quốc tẩy chay trận khai mạc giải bóng rổ Mỹ NBA

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, dù là cơ quan nắm giữ bản quyền truyền hình độc quyền giải đấu NBA tại Trung Quốc, CCTV đã không phát sóng trận đấu khai mạc giải năm nay giữa câu lạc bộ đương kim vô địch Toronto Raptors của Canada và câu lạc bộ New Orleans Pelicans của Mỹ. Ngoài ra, trận đấu thứ hai của giải NBA giữa hai đội Mỹ Los Angeles Lakers và Los Angeles Clippers cũng bị thay thế bằng Đại Hội Thể Thao Quân Sự Thế giới diễn ra ở Vũ Hán.

CCTV không nói thẳng về lý do không tiếp vận truyền hình các trận bóng rổ NBA, nhưng lịch phát sóng của kênh thể thao đài này không dự trù bất kỳ trận đấu NBA nào trong tuần này.

Hồi đầu tháng, đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc cho biết là đã bắt đầu xét lại quan hệ với NBA sau vụ ông Daryl Morey, tổng giám đốc câu lạc bộ Houston Rockets đăng tin nhắn Twitter ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Cho dù tin nhắn đã được xóa sau đó, CCTV cùng với các phương tiện truyền thông Nhà nước khác tại Trung Quốc đã cực lực đả kích ông Morey, tố cáo điều được cho là can thiệp của phương Tây nhằm gây bất ổn tại Hồng Kông và khuấy động tâm lý chống Trung Quốc.

Các đối tác Trung Quốc đã cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ với NBA hiệp hội bóng rổ Mỹ, những quyết định mà theo lãnh đạo hiệp hội là ông Adam Silver, đã gây ra thất thu tài chính đáng kể cho NBA.

Riêng hãng Tencent, nắm giữ bản quyền phát hình các trận bóng rổ NBA trên mạng internet Trung Quốc thì vẫn cho chiếu hai trận ngày hôm nay, nhưng trong chương trình dự trù, không có các trận của Houston Rockets.

Tại Bắc Mỹ, vấn đề Hồng Kông cũng tiếp tục khuấy động giải NBA. Nhân trận khai mạc giữa hai câu lạc bộ Toronto Raptors và New Orleans Pelicans, trên sân Toronto (Canada), những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã tung chiến dịch phân phát cho khán giả hàng ngàn chiếc áo phông màu đen, biểu tượng của phong trào phản kháng Hồng Kông.

Theo Reuters, trong khi câu lạc bộ Raptors tặng cho đám đông dự đêm khai mạc chiếc áo phông có in biểu tượng của câu lạc bộ và hình nhẫn vô địch NBA màu vàng, thì áo phông mà người biểu tình phân phát có thông điệp – Phương Bắc sát cánh với Hồng Kông - The North Stand With Hong Kong màu vàng tươi trên nền đen. Từ ngữ The North lấy từ khẩu hiệu của câu lạc bộ Toronto Raptor "We, the North – Chúng tôi, người phương Bắc".

Một người đấu tranh ủng hộ Hồng Kông, đeo khẩu trang phẫu thuật màu đen và không muốn nêu tên, đã cho Reuters biết là nhóm của họ ở Toronto đã quyên góp được gần 34.000 đô la thông qua trang mạng GoFundMe để in ra 7.000 chiếc áo phông.