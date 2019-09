Tình báo Úc : Trung Quốc đứng đằng sau loạt tấn công tin học nhắm vào Quốc Hội

Theo các nguồn tin trên, từ tháng 3/2019, một báo cáo của Cơ Quan Tình Báo Mạng ASD đã đưa ra kết luận :" Trách nhiệm thuộc về bộ Công An Trung Quốc".

Canberra vào tháng 2/2019 cho biết Quốc Hội Úc bị tin tặc đột nhập. Thủ tướng Morsisson nói đến một vụ tấn công "tinh vi và có khả năng là do một chính quyền nước ngoài tiến hành". Cơ quan tình báo mạng của Úc được giao nhiệm vụ điều tra và đã nhanh chóng phát hiện thêm là không chỉ có Quốc Hội bị tấn công, mà cả ba đảng lớn là đảng Lao Động đối lập, liên minh cầm quyền là Tự Do và Liberal National cũng là nạn nhân của các nhóm tin tặc. Các dân biểu Úc không thuộc ba đảng này bình an vô sự.

Đợt tấn công tin học xảy ra trước khi nước Úc bầu lại Quốc Hội vào tháng 5/2019.

Theo hai trong số năm nguồn tin thông thạo của Úc, giới điều tra đã phát hiện thủ phạm đã dùng mã số từng được Trung Quốc sử dụng trong quá khứ và quả quyết rằng tình báo Trung Quốc thực sự nhắm vào các tổ chức chính trị của nước Úc.

Reuters nhấn mạnh đến thái độ thận trọng của chính quyền Úc trong hồ sơ này. Bộ Ngoại Giao Úc yêu cầu báo cáo của cơ quan tình báo mạng cần được giữ bí mật, tránh làm phương hại đến quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đặc biệt là quan hệ thương mại. Văn phòng của thủ tướng Scott Morrisson trước mắt từ chối trả lời Reuters về chủ đề nhậy cảm này. Bản thân Cơ Quan Tình Báo Mạng – ASD cũng không bình luận về tin trên.