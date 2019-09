Mỹ-Hàn : Hàn Quốc muốn lực lượng Mỹ sớm dời căn cứ ở Seoul

Thông tín viên Fédéric Ojardias phân tích :

"Theo diễn giải của báo chí Hàn Quốc , thông báo của chính phủ Moon Jae In phản ảnh mối bất đồng giữa Seoul và đồng minh Hoa Kỳ. Lực lượng 28.500 quân nhân Mỹ trấn đóng tại Hàn Quốc từ năm 1953, khi chiến tranh kết thúc. Các căn cứ tại Hàn Quốc và ở Nhật Bản là những yếu tố then chốt trong mạng lưới an ninh Đông Bắc Á và chiến lược ngăn chận Trung Quốc bành trướng.

Căn cứ Mỹ tại Yongsan là một đồn binh rộng lớn nằm giữa thủ đô Seoul có dự án dời về thành phố cảng Pyeongtaek, bên bờ Hoàng hải, đối diện với Trung Quốc. Tuy nhiên sự kiện gây ngạc nhiên là lời tuyên bố của tổng thống Moon Jae In muốn « thu hồi nhanh chóng 26 căn cứ Mỹ tại Nam Hàn ». Hành động gây áp lực này được xem là « thiếu ngoại giao » đối với đồng minh truyền thống."

Vì sao Hàn Quốc gây áp lực ?

Trước hết, liên minh Mỹ-Hàn bị yếu đi trong thời gian gần đây : Khi Seoul quyết định ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo và trong cuộc xung khắc thương mại giữa hai đồng minh châu Á, Washington dường như đứng về phía Nhật.

Thứ đến là sự kiện tổng thống Donald Trump liên tục đòi Hàn Quốc đóng góp thêm từ 850 triệu đô la lên 5 tỷ hàng năm để gọi là « chia sẻ gánh nặng quốc phòng » với quân đội Hoa Kỳ. Đòi hỏi này gây bất bình cho chính phủ và công luận Hàn Quốc kể cả những người thân Mỹ nhất.

Bài xã luận của Korea Times lên án Donald Trump cư xử với đồng minh với đầu óc «con buôn» biến lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thành « lính đánh thuê ». Tác giả kết luận : chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài thì liên minh Hoa Kỳ với Bắc Á sẽ tan biến.