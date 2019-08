Lầu Năm Góc lên án Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam

Trong một thông cáo công bố dưới hình thức « phát hành lập tức », Lầu Năm Góc đã lên án việc « Trung Quốc leo thang áp bức nhắm vào hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông - China Escalates Coercion Against Vietnam’s Longstanding Oil and Gas Activity in the South China Sea ».

Thông cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ trước hết bày tỏ thái độ « cực kỳ quan ngại trước các nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương », mà mới đây là việc nối tiếp « hành vi can thiệp mang tính áp bức nhằm vào các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông ».

Các hành vi này, theo Lầu Năm Góc, đã đi ngược lại cam kết của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6 vừa qua, khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ « theo đuổi con đường phát triển hòa bình ».

Hành động của Trung Quốc, theo bản thông cáo, cũng trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, nơi mà « tất cả quốc gia lớn hay nhỏ đều có chủ quyền được bảo đảm, không bị bức hiếp và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được công nhận ».

Lầu Năm Góc Mỹ cho rằng « Trung Quốc sẽ không giành được lòng tin của các láng giềng và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế bằng việc duy trì các « sách lược bắt nạt ». Các hành động của Trung Quốc nhằm bức hiếp các nước ASEAN, bố trí hệ thống quân sự tấn công và áp đặt yêu sách hàng hải bất hợp pháp làm tăng những mối nghi ngờ nghiêm trọng về tính đáng tin cậy của Trung Quốc ».

Bộ Quốc Phòng Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong việc bảo đảm tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trên toàn vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Lời tố cáo Bắc Kinh bức hiếp Việt Nam được Lầu Năm Góc Mỹ đưa ra vào lúc chiếc tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8, được nhiều tàu Hải Cảnh bảo vệ, đang thăm dò dầu khí sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính, gần quần đảo Trường Sa.

Chỉ có Mỹ lên tiếng phản đối mạnh !

Ngoài Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối, đòi Trung Quốc phải rút ngay tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, Hoa Kỳ là nước đả kích Trung Quốc mạnh nhất.

Thông cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 26/08 đã nối tiếp theo một thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 22/08, cũng đả kích việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho thấy rõ thái độ coi thường của Trung Quốc đối với luật lệ quốc tế.

Trung Quốc tố Mỹ thổi phồng tình hình

Sau khi Lầu Năm Góc Hoa Kỳ ra thông cáo lên án Trung Quốc, Bắc Kinh vào hôm nay 27/08/2019 đã lên tiếng tố cáo Mỹ là cố tình « thổi phồng với ác ý » tình hình Biển Đông và đưa ra những lời chỉ trích vô căn cứ.

Theo hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã cáo buộc Mỹ là đã nhiều lần « đưa ra những nhận xét thiếu suy nghĩ, những lời chỉ trích vô căn cứ chống lại Trung Quốc, bóp méo hoàn toàn thực tế và gây lầm lẫn giữa cái đúng và cái sai ». Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ chấm dứt « kiểu thổi phồng có ác ý đó » và đóng vai trò tích cực và xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.