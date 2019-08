Hội Đồng Bảo An : Cachemire là vấn đề riêng giữa Ấn Độ và Pakistan

Hôm qua 16/08/2019, Hội Đồng Bảo An họp bàn về tình hình vùng Cachemire hiện đang có tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Cuộc họp kín kết thúc mà không có bất kỳ quyết định nào được đưa ra. Hội Đồng Bảo An cho rằng Cachemire là vấn đề chỉ liên quan đến hai nước Ấn Độ và Pakistan.

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki giải thích :

« Khi đề nghị Hội Đồng Bảo An tổ chức cuộc họp này, Pakistan, vốn được Trung Quốc ủng hộ, hy vọng vụ việc được nâng lên tầm quốc tế. Nhưng cuối cùng thì đa phần thành viên Hội Đồng Bảo An cho rằng đây là vấn đề song phương và do hai nước Ấn Độ - Pakistan tự giải quyết.

Không có tuyên bố chung, và như vậy, cũng không có quyết định nào được đưa ra. Nhưng ít nhất thì đây cũng là một cuộc họp mang tính lịch sử. Lần gần đây nhất Hội Đồng Bảo An thảo luận về vùng Cachemire là vào năm 1971, cách nay gần 50 năm. Điều này có thể là do các nước thành viên Hội Đồng Bảo An không mặn mà với việc can thiệp, vào thời điểm này, vào cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc nguyên tử khu vực.

Đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc hoan nghênh việc tiếng nói của người dân vùng Cachemire đã được lắng nghe. Còn đại diện Trung Quốc cho biết lo ngại về tình hình và khả năng xảy ra các vi phạm nhân quyền tại vùng Cachemire. Đại sứ Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, người bác bỏ những cáo buộc nói trên, thì nở nụ cười tươi, chắc chắn vì hài lòng về kết quả cuộc họp.

Kể từ khi xóa bỏ quy chế đặc biệt của vùng Cachemire cách nay 12 ngày, New Delhi luôn cho rằng không cần có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Donald Trump kêu gọi chính quyền hai nước đối thoại. Tổng thống Mỹ đã điện đàm với thủ tướng Pakistan. Hồi tháng 07, ông Donald Trump đã từng đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải giữa New Delhi và Islamabad ».