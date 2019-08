Căn cứ Trung Quốc ở Cam Bốt : Mối đe dọa cho các nước Biển Đông

Ngày 29/07/2019, Cam Bốt cho biết sẽ chi thêm khoảng 40 triệu đô la để mua thêm vũ khí Trung Quốc. Thông tin này đã thu hút sự chú ý trở lại về việc Phnom Penh được cho là đã ký với Bắc Kinh một thỏa thuận cho Trung Quốc đóng quân tại Cam Bốt. Dù Bắc Kinh và Phnom Penh đã phủ nhận các thông tin, các nước khác, đi đầu là Mỹ, đang đánh giá lại các quan hệ của họ trong khu vực. Trong bài phân tích ngày 03/08/2019 (Reports of a secret base deal are raising fears that Beijing is boxing in the South China Sea), trang mạng tại Pháp của tạp chí Business Insider cho rằng một căn cứ Trung Quốc tại Cam Bốt có tác dụng giúp Bắc Kinh mở rộng tầm khống chế ra toàn bộ Biển Đông và vùng eo biển Malacca, gạch nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.