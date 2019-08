Cachemire: New Delhi bắt lãnh đạo người Hồi, Pakistan phẫn nộ

Một ngày sau khi hủy bỏ quy chế tự trị vùng Cachemire thuộc Ấn, New Delhi ra lệnh bắt giam ba nhà lãnh đạo chính trị theo đạo Hồi tại địa phương với lý do ngăn ngừa biểu tình nổi loạn. Chưa rõ phản ứng của người Hồi tại Cachemire thuộc Ấn ra sao do liên lạc bị cắt đứt, nhưng quyết định bí mật của chính quyền Modi gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Pakistan.