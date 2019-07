Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa khiêu khích

Theo các nguồn tin quân sự tại Seoul, chiếc hỏa tiễn thứ nhất bay được 430 cây số trước khi rơi. Chiếc thứ nhì bay được 690 cây số.

Một quan chức trong bộ Quốc Phòng Hàn Quốc cho hãng tin Reuters biết, tên lửa thứ nhì được Bắc Triều Tiên bắn đi sáng sớm nay là một "loại vũ khí mới". Quan chức nói trên không đi sâu vào chi tiết.

Hàn Quốc lập tức triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Từ thủ đô Seoul thông tín viên Louis Palligiono cho biết thêm về phản ứng của chính quyền Hàn Quốc :

Để đối phó với việc quân đội Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng "chấm dứt các hành động không giúp xoa dịu căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên". Ngoài ra, Seoul cam kết tăng cường hợp tác với Mỹ, quan sát tình hình trong khu vực.

Hôm nay, Bắc Triều Tiên bắn thử hai tên lửa tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản. Các tên lửa được bắn đi từ vùng Wonsan sát bờ biển. Đây là hành vi khiêu khích mới và dường như Bình Nhưỡng muốn gia tăng áp lực với Washington nhằm đòi Mỹ nhượng bộ thêm trong các cuộc đàm phán sắp tới về hạt nhân.

Như thông lệ, chính quyền Kim Jong Un đòi Mỹ và Hàn Quốc hủy cuộc tập trận được dự trù vào tháng tám tới đây và báo trước là cuộc thao diễn đó sẽ ảnh hưởng đến việc Mỹ- Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán.

Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn thông báo duy trì cuộc tập trận nói trên.

Sau khi đã bắt tay nhau và chào hỏi thân mật hồi tháng 6, dường như Kim Jong Un và Donald Trump lại lao vào cuộc đọ sứctrên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Phản ứng quốc tế

Tại Tokyo, bộ trường Quốc Phòng Nhật Tekeshi Iwaya hôm nay tuyên bố nếu như đây là một vụ bắn tên lửa đạn đạo thì "Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và đây là điều rất đáng tiếc". Đồng thời Tokyo trấn an công luận là tới nay, không phát hiện mảnh vỡ của tên lửa trên lãnh thổ hay trong hải phận Nhật Bản, do vậy bộ trưởng Quốc Phòng Iwaya cho rằng, "trước mắt an ninh quốc gia Nhật không bị đe dọa".