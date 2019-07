Nga, Trung "chưa bao giờ vi phạm không phận nước khác khi tuần tra"

Theo chính quyền Seoul, một chiếc máy bay do thám A-50 của Nga, trong cuộc tuần tra chung giữa Nga và Trung Quốc hôm qua, 23/07/19, đã bay vào không phận một quần đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật, khiến Hàn Quốc buộc phải bắn tổng cộng 360 phát đạn cảnh báo.

Ông Ngô Khiêm nói : “Trong cuộc tuần tra này, máy bay Nga và Trung Quốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh quy định quốc tế, không xâm phạm không phận các quốc gia khác”. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng cuộc tuần tra nói trên nằm trong kế hoạch tuần tra thường niên giữa hai nước, không hề có ý nhắm vào các nước khác.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc, Yoon Do Han hôm nay, 24/07/19, chính quyền Matxcơva “lấy làm tiếc” về vụ máy bay Nga xâm nhập không phận Hàn Quốc, nhưng khẳng định là do máy bay do thám A-50 “gặp trục trặc kỹ thuật”, chứ họ không chủ ý đưa máy bay vi phạm không phận Hàn Quốc.

Được biết, tuyên bố này do một tùy viên quân sự Nga tại Seoul gửi tới một quan chức cấp cao bộ Quốc Phòng Hàn Quốc. Phát ngôn viên Hàn Quốc Yoon Do-han cũng cho biết thêm : “ Bộ Quốc Phòng Nga sẽ lập tức mở một cuộc điều tra”. Tuy vậy, theo hãng tin Interfax, đại sứ quán Nga tại Seoul đã bác bỏ thông tin trên.