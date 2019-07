Ngoại thương Bắc Triều Tiên giảm gần phân nửa do cấm vận

Ngoại thương Bắc Triều Tiên đã sút giảm đến 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh bị quốc tế cấm vận. Báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) hôm qua 19/07/2019 cho biết như trên.

Trao đổi thương mại của Bắc Triều Tiên với các nước, không kể Hàn Quốc, có trị giá 2,84 tỉ đô la trong năm 2018. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền, tổng kim ngạch ngoại thương Bắc Triều Tiên xuống dưới mức 3 tỉ đô la, sau một thời gian duy trì được doanh số từ 5,5 đến 7,6 tỉ đô la.

Sự sụt giảm này được cho là do tác động từ một loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 2371 của Hội Đồng Bảo An cấm nhập than đá, quặng sắt và hải sản từ Bắc Triều Tiên từ tháng 8/2017, còn nghị quyết 2397 thông qua vào tháng 12/2017 cấm bán cho Bình Nhưỡng máy móc công nghiệp và và vật liệu cho ngành giao thông.

Trao đổi với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc cũng giảm đi phân nửa, tuy nhiên mức độ lệ thuộc của Bình Nhưỡng vào Bắc Kinh từ 80,2% lại tăng lên mức kỷ lục là 97,2%. Nga, bạn hàng lớn thứ hai của Bắc Triều Tiên chỉ chiếm tỉ lệ 1,2%.

Trước tình hình đó, Bắc Triều Tiên dường như đang cố gắng thu hút du khách ngoại quốc để kiếm ngoại tệ. Trang web DPRKorea Tour do chế độ quản lý giới thiệu chương trình đi thăm Paektu, ngọn núi cao nhất nước này và một số thành phố lớn, cùng với chương trình đồng diễn thể dục quy mô tại Bình Nhưỡng.