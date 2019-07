Đài Loan giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông tị nạn

Theo thông tin từ nhật báo Apple Daily, trích dẫn nhiều nguồn tin chưa kiểm chứng, khoảng hơn 30 người Hồng Kông đã đến Đài Loan để xin tị nạn do sợ bị tư pháp Hồng Kông truy tố vì đã tham gia vào vụ đập phá Nghị Viện hôm 01/07/2019.

Hội đồng Sự vụ Hoa Lục, chuyên trách quan hệ với Bắc Kinh, không xác nhận có những đơn xin tị nạn trên. Nhưng thông cáo công bố hôm 19/07/2019 khẳng định cơ quan này sẽ « xem xét những đơn xin tị nạn dựa trên nguyên tắc bảo vệ nhân quyền và các tiêu chuẩn nhân đạo ».

Thông cáo ghi rõ : « Chúng tôi có thể cung cấp một sự hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông nào mà an toàn và tự do bắt đầu gặp lâm nguy vì những lý do chính trị ».

AFP nhận định thái độ này của chính phủ Đài Bắc có nguy cơ làm cho Bắc Kinh nổi giận. Cam kết này được đưa ra vào thời điểm Đài Loan đang chuẩn bị bầu tổng thống, vào tháng Giêng năm 2020 và quan hệ với Trung Quốc đang là một đề tài nhạy cảm.