Mỹ trừng phạt bốn tướng Miến Điện vi phạm nhân quyền

Trong một bản thông cáo, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liệt kê danh sách bốn tướng lãnh Miến Điện cùng toàn thể gia đình của họ bị cấm visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bốn tướng này gồm Min Aung Hlaing, tư lệnh liên quân, Soe Win, tư lệnh phó và hai tướng trực tiếp chỉ huy chiến dịch trấn áp người Rohingya là Than Oo và Aung Aung.

Theo tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công khai chống các chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Miến Điện. Washington có đầy đủ chứng cớ buộc tội các cá nhân này phạm tội ác « thanh lọc chủng tộc » dựa trên thông tin đáng tin cậy.

Riêng tướng Min Aung Hlaing, ngoài trách nhiệm cao nhất, ông còn trực tiếp ra lệnh thả các quân nhân can tội hành quyết hàng trăm dân làng theo đạo Hồi, chỉ sau vài tháng ngồi tù.

Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các tướng Miến Điện thể hiện thái độ thất vọng của Washington đối với tiến trình dân chủ hóa chậm chạp của quốc gia Đông Nam Á này.

Biện pháp của Mỹ bị giới nhân quyền cho là quá nhẹ so với tội ác « diệt chủng » theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Mark Farmaner, chủ tịch hiệp hội Chiến Dịch Miến Điện Burma Campaign, cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ thừa khả năng làm mạnh hơn : Truy tố các viên tướng này ra tòa án đặc biệt, ủng hộ cấm vận vũ khí quân đội Miến Điện và trừng phạt các công ty do quân đội kiểm soát.