Bình Nhưỡng phải đóng Yongbyon để được Mỹ ngừng một số trừng phạt

Ngày 11/07/2019, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin này cho hãng tin Yonhap và hai cơ quan truyền thông khác trước khi phái đoàn Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ nối lại đàm phán trong thời gian tới, dù ngày giờ và địa điểm chưa được tiết lộ.

Theo nguồn tin trên, « Nhà Trắng muốn xác định rõ những điều kiện để từ đó có thể bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên khi các cuộc đàm phán giữa các nhóm làm việc hai bên tái khởi động ». Các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên có thể được đình chỉ và triển hạn nếu quá trình phi hạt nhân hóa « tiến triển không gặp trở ngại », nhưng cũng có thể bị hủy nếu Bình Nhưỡng không thật tâm.

Với đề xuất của Mỹ, có thể Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép Bắc Triều Tiên tái xuất khẩu than và hàng may vải sợi, hai nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Bình Nhưỡng.

Bước đầu của quá trình này có thể được áp dụng với khu phức hợp hạt nhân Yongbyon và nếu thành công, có thể dần được áp dụng cho đến khi chấm dứt toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cũng thừa nhận rằng việc thanh tra và kiểm chứng quá trình tháo dỡ khu phức hợp Yongbyon và đình chỉ hoạt động các cơ sở hạt nhân là rất phức tạp.

Thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Hà Nội thất bại cũng vì bất đồng trong việc tháo dỡ khu phức hợp Yongbyon để Bình Nhưỡng được dỡ bỏ một số cấm vận. Lúc đó, tổng thống Mỹ cho rằng chỉ đóng cửa mỗi Yongbyon là chưa đủ vì Bắc Triều Tiên còn nhiều khu sản xuất hạt nhân khác.

Nguồn tin của Yonhap cho biết « đề xuất mới sẽ không giảm bớt trừng phạt mà Bắc Triều Tiên mong muốn mà yêu cầu nước này phải nhân nhượng hơn nữa ».

Nếu diễn ra thượng đỉnh lần thứ 3, tổng thống Mỹ sẽ gặp « chủ tịch nước » Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Theo Yonhap, cương vị mới của ông Kim Jong Un được ghi rõ trong bản Hiến Pháp sửa đổi vào tháng 04/2019 và toàn bộ nội dung vừa được cơ quan tuyên truyền Naenara của Bắc Triều Tiên công bố trên website.