Tổng thống Đài Loan sẽ ghé Mỹ 4 ngày, Trung Quốc giận dữ

Thứ trưởng ngoại giao Đài Loan Tào Lập Kiệt (Miguel Tsao) nói rằng tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến công du Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Haiti từ ngày 11 đến 22/7, sẽ lưu lại trên đất Mỹ hai đêm mỗi lượt đi về. Theo Thông tấn xã Trung ương (CNA), hãng tin của Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, bà Thái Anh Văn có thể quá cảnh ở New York và Denver.

Việc lưu lại trên đất Mỹ bốn đêm là dài một cách bất thường, vì lâu nay bà Thái Anh Văn chỉ quá cảnh có một đêm.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng thúc giục Hoa Kỳ « không cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh, và thận trọng trong các vấn đề có liên quan đến Đài Loan để tránh gây phương hại cho quan hệ Mỹ-Trung ». Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và « nghiêm khắc cảnh cáo » về vấn đề này.

Bắc Kinh thường xuyên điều máy bay và tàu chiến đến uy hiếp Đài Loan, còn bà Thái Anh Văn luôn kêu gọi quốc tế hỗ trợ bảo vệ nền dân chủ Đài Loan trước sự đe dọa của Trung Quốc. Không chỉ về quân sự, Bắc Kinh còn bóp nghẹt Đài Bắc về ngoại giao. Hiện nay Đài Loan chỉ còn quan hệ chính thức với 17 nước, hầu hết là những nước nhỏ tại Trung Mỹ và Thái Bình Dương. Đảo quốc Solomon tuần trước loan báo đang tham khảo các láng giềng về viện trợ của Trung Quốc với ý định cắt quan hệ với Đài Loan.