TT Trump bất ngờ mời Kim Jong Un đến gặp mặt tại Bàn Môn Điếm

Lời mời gây sốc đã được tổng thống Mỹ đã gởi đi bằng tin nhắn Twitter từ Osaka, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20. Nội dung tin nhắn rất giản dị: “Sau một số cuộc họp rất quan trọng, gồm cuộc gặp chủ tịch Tập của Trung Quốc, tôi sẽ rời Nhật Bản đến Hàn Quốc cùng tổng thống Moon. Nếu chủ tịch Kim đọc thấy điều này, tội mong gặp ông ấy ở vùng biên giới/phi quân sự chỉ để bắt tay và chào hỏi”. (nguyên văn tiếng Anh: just to shake his hand and say hello)

Phát biểu sau đó ít lâu với một số nhà báo, ông Trump còn khẳng định rằng ông thấy “không có vấn đề gì” khi cùng với ông Kim bước qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên.

Lời mời của tổng thống Mỹ trên Twitter đã khiến các nhà quan sát bất ngờ, và nếu được ông Kim Jong Un chấp nhận, thì đấy đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai người, sau hai thượng đỉnh Singapore và Hà Nội.

Dẫu sao chính quyền Bình Nhưỡng đã có phản ứng nhanh chóng trước lời mời qua Twitter của tổng thống Mỹ. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA đã dẫn lời thứ trưởng Ngoại Giao Choe Son Hui nói rằng đề nghị của ông Trump “rất thú vị”, nhưng Bình Nhưỡng chưa nhận được thư mời chính thức.

Đối với bà Choe, nếu một cuộc họp diễn ra thì đó sẽ là “một cơ hội đầy ý nghĩa khác để làm sâu sắc thêm quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo và thúc đẩy quan hệ song phương”.

Về phần mình, tổng thống Trump đã khẳng định rằng lời mời của ông mang tính tự phát, nhưng một số nhà quan sát đang tự hỏi là phải chăng chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó khi thấy là ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bất ngờ bỏ buổi tiệc tối bế mạc hội nghị G20 mà không cho biết lý do.

Tổng thống Trump đã đến Seoul, thủ đô Hàn Quốc, vào tối nay 29/06. Theo kế hoach, ông sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo nước chủ nhà vào ngày mai 30/06 trước khi trở về Mỹ. Vào năm 2017, ông Trump từng dự tính đến vùng này nhưng kế hoạch bị hủy do thời tiết xấu.