Bầu lại thị trưởng Istanbul: Đảng của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thất bại ê chề

Trong cuộc bầu cử cấp thành phố hôm 31/03, ứng cử viên của đảng AKP Binaly Yildirm thất bại trong đường tơ kẽ tóc, thua ứng viên của phe đối lập là ông Ekreme Imamoglu 13.000 phiếu. Do Istambul tới nay luôn được xem là thành trì của tổng thống Erdogan, là bệ phóng chính trị của lãnh đạo đảng AKP, ông Erdogan đã can thiệp để tổ chức lại một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Do vậy, ngày 23/06, khoảng 10 triệu cử tri Istanbul được kêu gọi bầu lại thị trưởng thành phố.

Theo kết quả gần như chính thức, ửng cử viên của tổng thống Erdogan thua đậm, với khoảng cách gần 800.000 phiếu. Liệu thất bại ê chề vừa qua có đe dọa vị thế của tổng thống Recep Tayib Erdogan hay không ? Đặc phái viên đài RFI, Anisssa El Jabri từ Istanbul phân tích :

"Một thay đổi lớn đã diễn ra tối Chủ Nhật 23/06. Đảng AKP không còn là cỗ máy đem lại chiến thắng. Recep Tayip Erdogan không còn bách chiến bách thắng. Điều này có thể sẽ làm gia tăng những chỉ trích của phe bảo thủ ngay bên trong đảng của Erdogan, nhiều chính trị nghĩ đến chuyện thành lập một đảng có khuynh hướng trung hữu.

Riêng đối với tổng thống Erdogan, câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để ngăn chặn một đối thủ không muốn đọ sức với ông trên đấu trường mà ông ưa thích: Chính trị đối với Erdogan, nguời hùng của Thổ Nhĩ Kỳ, không hơn không kém là một đấu trường mà ở đó đôi bên cùng tung ra các đòn tấn công.

Thị trưởng vừa được bầu lên tại Istanbul được coi là nhà đối lập số 1, Ekreme Imamouglu muốn xoa dịu tình hình. Đảng AKP chiếm đa số trong hội đồng thành phố, có thể sẽ mở một cuộc chiến tiêu hao. Nhưng ngay cả giải pháp này cũng có những giới hạn. Trong khi chờ đợi, về mặt chính trị, tổng thống Erdogan phần nào bị suy yếu nhưng chiến dịch trấn áp vẫn tiếp tục. Vào sáng nay (24/06), tại Thổ Nhĩ Kỳ, lại có một phiên tòa xét xử những người thuộc phong trào phản kháng mang tên Gezi, cách nay sáu năm. Họ có nguy cơ lãnh án tù chung thân".