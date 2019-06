ASEAN họp thượng đỉnh với trọng tâm là thương mại

Hôm nay, 22/06/2019, lãnh đạo các nước ASEAN khai mạc cuộc họp thượng đỉnh thường niên tại Bangkok trong hai ngày. Trọng tâm của hội nghị là hiệp định tự do mậu dịch do Trung Quốc chủ xướng, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây tác hại ngày càng nhiều lên nền kinh tế của các nước trong khu vực.

Theo hãng tin AFP, tại thượng đỉnh Bangkok, do Thái Lan chủ trì, các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ cố thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại mang tên Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực ( RECEP ), để hình thành một khu vực tự do mậu dịch bao gồm 10 nước ASEAN và 6 nước : Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New – Zealand. Một thị trường rộng lớn chiếm phân nữa dân số thế giới.

Hiệp định do Trung Quốc đề nghị được coi là một công cụ của Bắc Kinh nhằm đề ra những quy tắc cho thương mại châu Á-Thái Bình Dương, sau khi tổng thống Donald Trump ngay sau khi lên cầm quyền đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ), mà lẽ ra sẽ là hiệp định tự do mậu dịch lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đến kinh tế toàn cầu nói chung, và kinh tế khu vực nói riêng, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan Werachon Sukhondhapatipak hôm nay tuyên bố với báo chí : « Hiệp định RECEP sẽ là yếu tố chủ chốt giúp gia tăng trao đổi mậu dịch ». Bộ trưởng Truyền Thông Philippines Martin M. Andanar cũng cho rằng hiệp định RCEP được thực hiện càng sớm càng tốt.

Các cuộc đàm phán về RCEP đã bắt đầu ngay từ năm 2012, nhưng trong những tháng gần đây, thương lượng đã bị chững lại, do Ấn Độ lo ngại hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường khổng lồ này. Về phần Úc và New – Zealand, hai nước này quan ngại về việc thiếu những bảo đảm về môi trường và lao động trong hiệp định.

Theo hãng tin AP, trong bản dự thảo thông cáo sẽ được thủ tướng Thái Prayuth Chan-ocha công bố sau thượng đỉnh Bangkok, các lãnh đạo ASEAN sẽ cam kết kết thúc các cuộc đàm phán về RCEP trong năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cũng sẽ thảo luận về tình hình Biển Đông, đặc biệt là sau vụ một tàu của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Philippines. Khủng hoảng người Rohingya Hồi Giáo ở Miến Điện, cũng như nạn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển cũng nằm trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh Bangkok.