Bình Nhưỡng ca tụng tình bạn « không gì lay chuyển » với Bắc Kinh

Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA trích dẫn các phát biểu của lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng chuyến thăm của đồng minh Trung Quốc là « một dịp quan trọng » để hai nước thể hiện với cả thế giới mối quan hệ « không gì lay chuyển » và một tình hữu nghị « bất di bất dịch ». Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đối thoại Mỹ - Triều rơi vào bế tắc.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, được AFP dẫn lại, trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã phàn nàn rằng nước ông đã cố gắng đưa ra « rất nhiều biện pháp tích cực » nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng đã không được « các bên liên quan đáp ứng xứng đáng ».

Vẫn theo nguồn tin của CCTV, Kim Jong Un cho biết sẵn sàng « chứng tỏ kiên nhẫn » trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Phía Bình Nhưỡng chưa có bình luận gì về những thông tin này. Tuy nhiên, tờ China Daily cảnh báo hồ sơ Bắc Triều Tiên sẽ không dễ gì được giải quyết bằng "chiếc đũa thần", cho dù lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có gặp tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản hay không.

AFP dẫn lại tường thuật của truyền hình Trung Quốc cho biết chủ tịch Trung Quốc đã được « hàng trăm ngàn » người dân Bắc Triều Tiên đón tiếp với những tràng pháo tay nồng nhiệt trong ngày hôm qua.

Chế độ Kim Jong Un tồn tại được bao lâu?

Cũng liên quan đến chế độ Bình Nhưỡng, ông Thae Yong Ho, cựu quan chức ngoại giao, từng công tác tại đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Anh và đã đào tẩu, khi trả lời các câu hỏi của báo giới tại Tokyo ngày hôm qua nhận định rằng « chế độ Bình Nhưỡng không bao lâu nữa sẽ bị sụp đổ. Tôi không tin rằng Kim Jong Un có thể duy trì chế độ quá 20 năm ».

Theo ông, sự sụp đổ chế độ sẽ do sự thay mới một thế hệ lãnh đạo chứ không phải do tác động của một ngoại bang hay do một cuộc đảo chánh của quân đội để lật đổ Kim Jong Un.