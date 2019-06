Trung Quốc thắt chặt an ninh và kiểm duyệt vào dịp 30 năm Thiên An Môn

Ngày này, cách đây đúng 30 năm, phong trào đòi tự do dân chủ "Mùa xuân Bắc Kinh" bị chính quyền dìm trong biển máu. Nhân ngày đánh dấu 30 năm vụ thảm sát, hôm nay 04/06/2019, Trung Quốc thắt chặt an ninh cao độ trên quảng trường Thiên An Môn. Ba mươi năm sau, cuộc đàn áp đẫm máu vẫn bị chính quyền Trung Quốc che đậy. Trên mạng internet, chủ đề cấm kỵ này bị kiểm duyệt gắt gao, đặc biệt vào dịp kỷ niệm như hôm nay. Mục đích là để sự kiện bị rơi vào quên lãng.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm thông tin :

"Trên quảng trường Thiên An Môn, từ lâu nay, không còn những ông già đến thả diều, hay trẻ nhỏ chơi bóng, nhưng vẫn có các du khách. Để vào được quảng trường họ phải qua cửa an ninh có máy dò kim loại và phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Các nhà báo không được vào đó nếu không có giấy phép đặc biệt. Quảng trường Thiên An Môn rộng mênh mông với những hồn ma và bức chân dung Mao Trạch Đông như là một biểu tượng.

30 năm sau, vẫn là một sự im lặng tuyệt đối, chính quyền đã dọn sạch mọi dấu tích. Giờ đây, phần lớn giới trẻ Trung Quốc không biết đến người sinh viên một mình đứng chặn chiếc xe tăng giữa quảng trường năm đó.

Cũng như mỗi dịp mùng 4 tháng sáu hàng năm và nhất là dịp kỷ niệm 30 năm này thì môn thể thao của các cư dân mạng Trung Quốc chính là tìm cách luồn lách kiểm duyệt. Chẳng hạn họ đã ghép một loạt bộ chữ « Điền - 田» nối nhau trên hình tạo thành hình giống đoàn chiến xa.

Về phần báo chí chính thức thì im lặng tuyệt đối. Nếu các bạn muốn đăng bài trên mạng Vi Bác, nhà mạng sẽ thông báo « vì lý do kỹ thuật nên các bạn phải chờ ».

Hồng Kông – Đài Loan : Ký ức không bị lãng quên

Ở cách xa Bắc Kinh gần 2 nghìn km, người dân Hồng Kông hàng năm đến ngày kỷ niệm 4/6 vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập hợp tưởng niệm các nạn nhân của Thiên An Môn 1989. Tối nay, tại trung tâm thành phố, hàng nghìn người đã tham gia thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn. Hồng Kông cũng là nơi mà các thông tin về Thiên An Môn không bị kiểm duyệt. Ngoài Hồng Kông, kỷ niệm 30 năm Thiên An Môn cũng được tổ chức tại Đài Loan bằng một cuộc tập hợp tưởng niệm các nạn nhân.