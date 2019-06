Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng ở CA-TBD

Thiếu tướng Từ Quách Vĩ (Ci Guowei), giám đốc ban Hợp tác Quân sự Quốc tế, thuộc bộ Quốc Phòng Trung Quốc, khẳng định tại cuộc họp rằng Trung Quốc « ủng hộ đối thoại và hợp tác song phương và đa phương về mặt an ninh », cũng như « tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế trong vùng ».

Đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng của thiếu tướng Từ Quách Vĩ được Tân Hoa Xã tóm tắt trong ba điểm :

Thứ nhất, cần xúc tiến sự tương tác tích cực về hợp tác quốc phòng giữa các nước chủ yếu trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Không đề cập đến các chiến dịch vì tự do hàng hải của Mỹ ở trong khu vực, ông Từ Quách Vĩ nhấn mạnh rằng khi mối quan hệ giữa các nước này ổn định, vùng châu Á-Thái Bình Dương có thể sẽ hưởng lợi từ sự ổn định đó.

Điểm thứ hai là xây dựng một kết cấu mở và toàn diện trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Thiếu tướng Từ Quách Vĩ phản đối việc hình thành các khối quân sự. Tiếp tục ca ngợi về nền kinh tế hội nhập thế giới, chủ nghĩa đa phương về chính trị và an ninh, ông Từ Quách Vĩ kêu gọi mọi sáng kiến mới cần minh bạch hơn và quy tụ nhiều nước tham gia hơn, đồng thời không phương hại tới lợi ích của các nước khác.

Điểm cuối cùng là tăng cường hợp tác thực hành trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, thông qua các cam kết chung. Trung Quốc cho biết tiếp tục tìm kiếm chiến lược an ninh riêng của nước này trong bối cảnh rộng hơn là duy trì an ninh cho toàn khu vực, đồng thời khuyến khích hợp tác với một « khái niệm an ninh sáng tạo » để góp phần bảo đảm tương lai tươi sáng cho vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Tầu chiến Trung Quốc cập cảng Harbour của Úc

Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông, ba tầu chiến của Trung Quốc đã cập cảng Harbour ở Sydney ngày hôm nay 03/06/2019 và lưu lại 4 ngày. Chính phủ Úc khẳng định sự kiện này « không có gì bất ngờ » dù thông tin không được công bố rộng rãi. Theo trang ABC News, ba tầu chiến của Trung Quốc (một tầu khu trục, một tầu tiếp liệu và một tầu đổ bộ) trở về từ Trung Đông.