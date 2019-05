Căng thẳng Mỹ-Trung : Bắc Kinh khẳng định « kiểm soát » được tác động

Cho dù mọi chỉ số trong tháng Tư phản ánh tình trạng kinh tế Trung Quốc bị chiến tranh thương mại tác động tiêu cực, một cơ quan Nhà nước tuyên bố trấn an : « Các tác hại này còn ở trong tầm kiểm soát ».

Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 17/05/2019, Ủy ban quốc gia phát triển và cải cách CNDR của Trung Quốc cho biết trong tháng Tư hoạt động kinh tế bị chậm lại hơn mức dự đóan. Sản xuất công nghiệp và buôn bán lẻ đều sụt giảm cần phải được Nhà nước can thiệp hỗ trợ. Ủy ban đề nghị những biện pháp đối phó để « duy trì sinh hoạt kinh tế trong biên độ kiểm soát được ».

Một chuyên gia kinh tế được báo Tài Kinh trích dẫn cũng khuyến cáo chính phủ Trung Quốc phải « can thiệp mạnh » để ổn định tình hình cho dù tăng trưởng « chưa rơi xuống đáy vực ».

Cánh nay hai hôm, khi bình luận về cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng « Trung Quốc đang thua » : Bắc Kinh sẽ bơm tiền cứu guồng máy kinh tế, sẽ giảm lãi suất ngân hàng và họ sẽ thua. Để bảo vệ thị phần, để giảm giá thành để có thể cạnh tranh tại Mỹ, nhiều công ty sản xuất sẽ bỏ Hoa lục đi nơi khác làm ăn.

Mike Pomeo tiếp đối lập Hồng Kông

Washington chia sẻ quan ngại với các nhà dân chủ Hồng Kông về các quyền tự do tại lãnh thổ ngày càng bị siết chặt. Hôm thứ Năm, ngoại trưởng Mike Pompeo tiếp phái đoàn các nhà hoạt động Hồng Kông do sáng lập viên đảng Dân Chủ Hồng Kông Lý Trụ Minh (Martin Lee) dẫn đầu. Hai bên có một cuộc thảo luận về dự luật « dẫn độ », cho phép đặc khu hành chính « áp giải » một công dân Hồng Kông bị cáo buộc phạm pháp sang Hoa lục xét xử. Theo ngoại trưởng Mỹ, chế độ thượng tôn pháp luật tại Hồng Kông bị đe dọa. Mike Pompeo tuyên bố tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh lâu dài bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản tại Hồng Kông.