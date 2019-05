Vệ tinh phát hiện Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ ba

Các hình ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng Tư do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) công bố cho thấy, chiếc hàng không mẫu hạm thế hệ 2 tuy trọng tải không bằng tàu Mỹ, nhưng lớn hơn chiếc Charles De Gaulle của Pháp.

Theo Reuters, các hình ảnh vệ tinh do CSIS cung cấp ghi nhận hoạt động tại công xưởng Giang Nam, tỉnh Thượng Hải, rất nhộn nhịp trong sáu tháng gần đây. Không còn gì để nghi ngờ, Trung Quốc đang đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba, lớn hơn so với chiếc Liêu Ninh mua của Ukraina và chiếc thứ hai, do Trung Quốc tự chế vừa được « trình làng » hồi tháng Tư tại cảng Đại Liên.

Bề rộng vỏ tàu 41 mét và một bộ phận phẳng khoảng 35 mét cho phép suy đoán tàu sân bay đang đóng có trọng tải dưới 100.000 tấn, nhỏ hơn tàu Mỹ, nhưng lớn hơn chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của Pháp, Charles De Gaulle (42.500 tấn).

Trung Quốc không chính thức công nhận đang đóng tàu sân bay thứ ba, cho dù sự kiện này được báo chí chính thức gần đây gián tiếp đề cập đến. Theo giới phân tích quốc phòng của Tây phương và châu Á, quân đội Trung Quốc nỗ lực chế tạo tàu sân bay có phi đạo rộng lớn để có thể chở thêm máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát như một hải đội tác chiến độc lập.

Nỗ lực chế tạo tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc được xem là yếu tố cốt lõi trong chiến lược canh tân quân đội để tranh giành thế thượng phong của Mỹ tại Thái Bình Dương.