Một chủ nhà xuất bản sách Hồng Kông sang Đài Loan tị nạn

Một trong năm chủ nhà xuất bản sách Hồng Kông chuyên về chuyện hậu trường chính trị Trung Quốc, hôm nay 26/04/2019 cho biết đã trốn sang Đài Loan, do Hồng Kông chuẩn bị thông qua luật dẫn độ.

Ông Lâm Vinh Cơ (Lam Wing Kee), 64 tuổi, nằm trong số năm chủ nhà sách bỗng nhiên bị « mất tích » vào cuối năm 2015, rồi sau đó xuất hiện tại Hoa lục, lên truyền hình « thú tội ». Ông được cho phép quay lại Hồng Kông vào tháng 6/2016, với điều kiện phải lấy một đĩa cứng có danh sách các khách hàng, rồi sang Trung Quốc giao nộp.

Tuy nhiên từ Hồng Kông ông Lâm Vinh Cơ đã gây chấn động qua việc tố cáo đã bị công an Trung Quốc bịt mắt, đưa qua biên giới ở Thâm Quyến, bị thẩm vấn trong nhiều tháng trời.

Ông quyết định trốn sang Đài Loan sau khi chính quyền Hồng Kông loan báo dự định sửa đổi luật để cho phép dẫn độ sang Hoa lục, vì đặc khu này « không còn an toàn nữa ». Lâm Vinh Cơ nói với AFP ông « vui mừng được hít thở không khí tự do và đọc một số cuốn sách tự do », cho biết hy vọng mở một nhà sách tại Đài Loan cùng với một người bạn.

Do được tại ngoại có điều kiện, trên nguyên tắc ông Lâm Vinh Cơ vẫn bị truy nã tại Hoa lục. Hồng Kông không có thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc, nhưng đầu năm nay chính quyền đặc khu loan báo ý định cho dẫn độ « tùy theo trường hợp ».

Kế hoạch này đã gây ra nhiều vụ xuống đường phản đối, đặc biệt giới kinh doanh tại trung tâm tài chính này lo sợ nguy cơ bị ra trước tòa án Hoa lục vốn nổi tiếng thiếu minh bạch. Một cuộc biểu tình mới dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật này.