Bão tố nổi lên trong chính phủ Anh vì Hoa Vi

Tối thứ Ba 23/4, nhật báo The Telegraph đăng tin thủ tướng Theresa May quyết định cho phép Hoa Vi (Huawei) tham gia việc triển khai mạng 5G tại Anh, mặc dù Hoa Kỳ đã cảnh báo nguy cơ tập đoàn viễn thông này làm gián điệp cho Bắc Kinh. Bà đã bật đèn xanh trong cuộc họp cùng ngày của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) gồm các bộ trưởng và viên chức cao cấp về an ninh. Theo « Official Secrets Act » (luật an ninh), các thành viên tham dự phải giữ bí mật.

Nhật báo The Guardian cho biết chánh văn phòng Mark Sedwill, viên chức cao cấp nhất nước Anh, đã gởi thư cho tất cả mọi người có dự họp để yêu cầu cho biết có phải là người tiết lộ tin hay không. Cuộc điều tra được mở rộng đến các cố vấn bộ trưởng, và những viên chức nào có thể nghe ngóng được.

Bê bối này xảy ra vào lúc nhiều thành viên chính phủ Anh đang thi nhau đánh bóng hình ảnh với hy vọng thay chân bà Theresa May, hiện đang yếu thế vì hồ sơ Brexit. Ngoại trưởng Jeremy Hunt, được cho là một trong những khuôn mặt nhiều triển vọng nhất, là người đầu tiên bác bỏ mọi trách nhiệm. Sau đó các ứng viên tiềm năng khác là bộ trưởng Quốc Phòng, Nội Vụ…cũng lên tiếng tương tự.

Nghị sĩ bảo thủ Dominic Grieve, chủ tịch ủy ban an ninh tình báo Quốc Hội Anh bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về vụ rò rỉ thông tin này, cho rằng thủ phạm cần phải bị cách chức ngay lập tức.

Một phát ngôn viên chính phủ hôm thứ Tư 24/4 loan báo quyết định chính thức về Hoa Vi sẽ được đưa ra vào tháng Sáu.