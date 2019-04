Anh sắp cho phép Hoa Vi tham gia mạng 5G

Theo nhật báo Daily Telegraph, thủ tướng Theresa May đã có quyết định như trên, trong cuộc họp hôm qua của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) gồm các bộ trưởng và viên chức cao cấp về an ninh. Tuy nhiên Hoa Vi không được can dự vào trung tâm mạng lưới, mà chỉ ở các thiết bị ít nhạy cảm như ăng-ten.

Phủ thủ tướng từ chối bình luận về thông tin của Telegraph. Về phần quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số Margot James, bà cho biết quyết định « cuối cùng » vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên tập đoàn Hoa Vi ngay sau đó đã ra thông cáo hoan nghênh « quan điểm dựa trên thực tế » của chính phủ Anh.

Tin này nếu thành sự thực sẽ gây bực tức cho Hoa Kỳ, vốn đã loại Hoa Vi ra khỏi mạng lưới 5G của Mỹ và đang thuyết phục các đồng minh hành động tương tự.

Châu Âu có vẻ không hăng hái theo chân Mỹ. Đức vừa gọi thầu thiết lập mạng lưới 5G tương lai, nhưng không cấm Hoa Vi tham dự. Ủy Ban Châu Âu trình bày một kế hoạch để bảo đảm an toàn cho việc triển khai 5G, và cũng không ngăn trở Hoa Vi.

Cũng theo Telegraph, cơ quan an ninh mạng Anh nhận định rằng các nguy cơ từ Hoa Vi là có thể « quản lý được », điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của bà May. Tuy nhiên nhiều cơ quan và quan chức Anh vẫn tỏ ra cứng rắn đối với tập đoàn Trung Quốc.

Chẳng hạn bộ trưởng Quốc Phòng Gavin Williamson hồi tháng 12/2018 cho biết « vô cùng quan ngại » về sự tham gia của Hoa Vi. Cuối tháng Ba vừa qua, báo cáo từ ủy ban giám sát của trung tâm đánh giá an ninh mạng (HCSEC) cũng cảnh báo « những rủi ro mới », và chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Nghị Viện, Tom Tugendhat hôm nay cho rằng quyết định của Luân Đôn « có thể làm các đồng minh nghi ngờ về khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, làm xói mòn lòng tin trong việc hợp tác của Five Eyes » - nhóm các nước Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand chia sẻ tin tức tình báo.