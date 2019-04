Bầu cử Ấn Độ : An ninh, lá chủ bài giúp thủ tướng Modi tái đắc cử

Narendra Modi khai thác triệt để lá bài an ninh để giữ chiếc ghế thủ tướng Ấn Độ thêm một nhiệm kỳ. Kể từ hôm nay và trong vòng sáu tuần lễ, cử tri Ấn Độ được kêu gọi bầu lại Quốc Hội. Lãnh đạo đảng Nhân Dân Ấn Độ BJP Narendra Modi có triển vọng tái đắc cử cho dù thành tích kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua không nhiều.

Chương trình vận động tranh cử, đảng BJP xem mục tiêu "tiêu diệt khủng bố" là ưu tiên hàng đầu và cam kết "bài trừ tận gốc rễ những mầm mống gây ra sợ hãi" cho người dân Ấn Độ. Kế tới mới là những hứa hẹn cải thiện đời sống cho nông dân, vốn đã bị suy giảm mạnh trong nhiệm kỳ sắp khép lại của ông Modi, do giá thu mua nông phẩm giảm mạnh. Mục tiêu "giải quyết thất nghiệp cho hàng triệu người dân Ấn Độ hàng năm" từng được lãnh đạo của đảng BJP hứa hẹn năm 2014, lần này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong cương lĩnh hành động của ứng cử viên Narendra Modi.

Hai tháng trước bầu cử Quốc Hội Ấn Độ, Cachemire và Pakistan trở thành trọng tâm các cuộc vận động tranh cử của thủ tướng mãn nhiệm. Ngày 14/02/2019, hơn 40 quân nhân Ấn Độ tại Cachemire, vùng biên giới sát với Pakistan, thiệt mạng trong một vụ tấn công. Tác giả là một nhóm khủng bố Pakistan. New Delhi trả đũa. Thủ tướng Modi tuyên bố thủ phạm vụ tấn công sẽ phải "trả giá đắt". Trong những ngày kết tiếp, căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á này gia tăng đến tột độ, chiến tranh suýt xảy ra.

Hai tháng qua, chính quyền New Delhi liên tục khai thác lá bài an ninh để thu hút cử tri. Thậm chí đảng BJP gọi quân đội là "Chowkida, có nghĩa là lực lượng vệ binh gìn quốc gia". Phe đối lập, châm biếm gọi quân đội Ấn Độ là "lực lượng của Modi".

Riêng thủ tướng Ấn Độ trong mỗi cuộc mít-tinh đều khẳng định với quần chúng rằng ông và đảng BJP mới là thành trì chống lại "những kẻ phản bội, làm tay sai cho Pakistan, những kẻ dung túng khủng bố". Nhưng giới quan sát quốc tế báo động rằng, trong cụm từ "khủng bố" thủ tướng mãn nhiệm Modi bao hàm luôn cả những người Hồi Giáo. Trả lời đài RFI chuyên gia về Ấn Độ thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp, Jean-Luc Racine cho rằng điều nguy hiểm ở đây là thủ tướng Modi đang khơi dậy hận thù giữa cộng đồng người Ấn Độ giáo - vốn chiếm 80 % dân số trên toàn quốc - và người theo đạo Hồi.

Nhưng nhìn xa hơn, ngoài việc khai thác nỗi sợ hãi và tranh chấp lãnh thổ ở vùng Cachemire với Pakistan để thu hút lá phiếu cử tri, nhìn xa hơn, thủ tướng Modi từ khi lên cầm quyền năm 2014 đã liên tục củng cố vế an ninh. Ấn Độ đã đặc biệt xích lại gần với Israel, một nhà sản xuất vũ khí quan trọng của thế giới. Cũng New Delhi dưới thời thủ tướng Modi đã đúc kết hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Đầu năm nay, chính quyền Ấn Độ vừa bật đèn xanh cho việc mua 464 chiến xa của Nga. Theo tiết lộ của tạp chí quốc phòng Anh, Jane's Defence, New Delhi đồng ý chi ra gần 2 tỉ đô la để trang bị xe tăng đời mới T-90MS.

Với Hoa Kỳ, tạp chí tài chính Entreprendre số đề ngày 08/04/2019 trích lời một chuyên gia cho rằng, từ khi lên cầm quyền thủ tướng Modi xem Hoa Kỳ là một "đồng minh chiến lược" bởi New Delhi muốn thoát áp lực của Bắc Kinh đang lôi kéo Pakistan và Sri Lanka vào quỹ đạo Trung Quốc.

Washington và New Delhi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân phục vụ các mục tiêu dân sự, và để tăng cường khả năng phòng thủ tại Ấn Độ Dương, thủ tướng Modi chọn trang bị từ trực thăng đến hệ thống rada của Hoa Kỳ.

Hai tuần trước bầu cử Quốc Hội thủ tướng Modi trịnh trọng thông báo với toàn dân New Delhi thành công bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp, coi đây là bước khởi đầu "khắc ghi tên của Ấn Độ vào bảng vàng trong số những cường quốc chinh phục không gian", ngang hàng với Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Triển khai máy bay quân sự đến biên giới Pakistan, hay phóng tên lửa diệt vệ tinh lên không gian, giới quan sát coi đây là kịch bản được dàn dựng một cách tài tình nhằm tô điểm thêm hình ảnh cho Narendra Modi để kiếm phiếu.