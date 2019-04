Hồng Kông sửa đổi luật, cho phép dẫn độ sang Trung Quốc

Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy cho biết thêm chi tiết :

« Đối với chính quyền Hồng Kông, đây là việc lấp một lỗ hổng pháp luật, bởi vì quy định dẫn độ hiện nay không áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan, Macao. Nhưng ngược lại, những người phản đối việc sửa đổi giải thích, lỗ hổng pháp luật này là cố ý, đã được tính toán vì nhiều lý do, đặc biệt là do không bảo đảm có được một phiên tòa công bằng tại Trung Quốc.

Bà Ngô Ái Nghi (Margaret Ng), luật sư nổi tiếng và là cựu dân biểu cho rằng dự luật này là nguy hiểm. Bà nói : Như quý vị đã biết, hệ thống pháp luật Hồng Kông rất khác biệt so với Trung Quốc. Chúng tôi rất tin tưởng vào pháp luật Hồng Kông nhưng không tin chút nào về hệ thống ở Hoa lục. Mọi người được an toàn tại Hồng Kông vì không có nguy cơ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Nay bỗng nhiên chính quyền Hồng Kông muốn thay đổi luật, hủy bỏ sự an toàn này, theo đó bất kỳ ai - chứ không chỉ công dân Hồng Kông - đều có thể bị dẫn độ. Điều này sẽ làm thay đổi tất cả.

Để trấn an giới kinh doanh, chính quyền đã bỏ khỏi văn bản một số tội danh như trốn thuế. Những nghi can liên quan đến các tội danh về chính trị và tín ngưỡng cũng sẽ không bị dẫn độ. Một chủ nhà xuất bản bị mất tích năm 2015, bị giam giữ tại Hoa lục trong 8 tháng cho biết nếu dự luật này được thông qua, ông sẽ phải rời khỏi Hồng Kông ».