TT Trump hủy trừng phạt mới với BTT, vì "quý" Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có thêm một thông điệp bất ngờ liên quan đến Bắc Triều Tiên. Ngày 22/03/2019, ông đột ngột thông báo hủy bỏ « một số trừng phạt bổ sung » của bộ Tài Chính Hoa Kỳ đối với Bình Nhưỡng. Lý do mà chánh văn phòng Nhà Trắng đưa ra là do tổng thống Mỹ quý mến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên báo giới Hoa Kỳ hoài nghi về tính chính xác của thông tin mà nguyên thủ Mỹ đưa ra. Đối lập ngay lập tức lên án mạnh mẽ.

Chiều hôm qua, 22/03/2019, tổng thống Mỹ tung lên Twitter thông điệp như sau : « Bộ Tài Chính Mỹ hôm nay công bố một số biện pháp trừng phạt quy mô lớn sẽ được bổ sung vào các trừng phạt vốn có đối với Bắc Triều Tiên. Hôm nay, tôi đã ra lệnh rút lại các trừng phạt bổ sung này ! ».

Trong một cuộc họp báo sau đó tại Nhà Trắng, báo giới đã chất vấn bộ Tài Chính và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia về các biện pháp cụ thể mà tổng thống ra lệnh hủy bỏ, nhưng không được hồi đáp. Trên thực tế, bộ Tài Chính Mỹ đã không hề đưa ra loạt trừng phạt mới nào nhắm vào Bắc Triều Tiên trong ngày hôm qua. Nhật báo The Washington Post dẫn nguồn tin từ một số giới chức ẩn danh trong chính quyền Mỹ, cho hay thông điệp Twitter của tổng thống chỉ liên quan đến một số trừng phạt mà bộ Tài Chính dự kiến sẽ đưa ra « trong những ngày tới ».

Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố của nguyên thủ Mỹ ngay lập tức bị đối lập phản đối. Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, chính trị gia đảng Dân Chủ Adam Schiff, lên án việc tổng thống yêu cầu hủy bỏ « các trừng phạt vừa được thực hiện ngày hôm qua », do chính cố vấn An ninh quốc gia của tổng thống chủ trương. Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ chỉ trích tổng thống Trump : « Thái độ ngây thơ bất cẩn vốn đã là điều khá nguy hiểm, sự bất tài lộ rõ và tình trạng rối loạn tại Nhà Trắng còn đáng sợ hơn ». Hôm qua, cố vấn An ninh quốc gia của tổng thống, ông John Bolton, thông báo là các trừng phạt nhắm vào hai công ty vận tải biển Trung Quốc cùng ngày là nhằm ngăn chặn « các hoạt động bất hợp pháp » của chế độ Bình Nhưỡng trong lĩnh vực vận tải biển.

Đây không phải là lần đầu tiên mà chính quyền Mỹ rơi vào tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Theo giới quan sát, điều đáng chú ý là thông báo hủy trừng phạt của tổng thống Trump bất ngờ được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bình Nhưỡng đột ngột quyết định rút đại diện khỏi văn phòng liên lạc Liên Triều ở thành phố Kaesong. Văn phòng được thiết lập từ tháng 9/2018 vốn được coi là một trong những tiến bộ lớn trong tiến trình hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Việc Bắc Triều Tiên rút là một dấu hiệu cho thấy quan hệ Bình Nhưỡng – Seoul đang xấu đi.

Hôm trước đó, ngày thứ Năm 21/03, lần đầu tiên kể từ sau thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên bất thành tại Hà Nội, Washington nối lại việc trừng phạt các công ty vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, nhằm gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.