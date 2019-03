Tổng thống Hàn Quốc có thể gởi đặc sứ đến Bắc Triều Tiên

Theo nhật báo The Korea Times hôm nay, 19/03/2019, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In có thể sẽ gởi một đặc sứ đến Bình Nhưỡng vào tháng tới và vị đặc sứ đó có thể là lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon.

Theo một nguồn tin được nhật báo Hàn Quốc trích dẫn, nhiệm vụ của đặc sứ này là tìm cách khai thông bế tắc trong cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên về phi hạt nhân hóa, sau thất bại của thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua. Nguồn tin nói trên biết đặc sứ Hàn Quốc cũng có thể sẽ bàn về khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh mới giữa tổng thống Moon Jae In với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Hôm qua, phát biểu với các nghị sĩ bên lề một cuộc họp của Quốc Hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung Wha cũng đã cho biết việc gởi một đặc sứ sang Bình Nhưỡng là « một trong những phương án » để thúc đẩy đàm phán giữa hai lãnh đạo Mỹ, Bắc Triều Tiên trong tương lai.

Trong khi đó, trả lời hãng tin AFP hôm nay, cố vấn đặc biệt của tổng thống Moon Jae In về an ninh quốc gia, ông Moon Chung In tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của Seoul có thể sẽ cạn đi, cho nên ông đề nghị Bình Nhưỡng nên có « hành động thật sự » theo hướng từ bỏ vũ khí hạt nhân để khai thông bế tắc trong đàm phán với Washington.

Kể từ sau thất bại của thượng đỉnh Hà Nội, Bắc Triều Tiên cho biết đang xem xét khả năng đình chỉ đàm phán với Mỹ. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đã xây lại bãi phóng tên lửa Sohae, khiến quốc tế lo ngại là Bắc Triều Tiên sẽ lại phóng tên lửa đạn đạo hoặc một tên lửa mang vệ tinh, sau hơn một năm tạm ngưng. Theo lời cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của tổng thống Moon Jae In, bất cứ vụ phóng tên lửa nào của Bắc Triều Tiên đều sẽ là một « thảm họa ».