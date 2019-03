Vụ ám sát Kim Jong Nam : Nghi can Indonesia được tự do

Siti Aisyah, phụ nữ Indonesia đồng bị cáo với cô Đoàn Thị Hương trong nghi án ám sát anh cùng cha khác mẹ với chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Kuala Lumpur năm 2017 được tự do. Tư pháp Malaysia bất ngờ quyết định không truy tố Siti Aisyah về tội sát nhân và đã trả tự do cho nghi can ngay trong ngày 11/03/2019.