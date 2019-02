Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng

Theo AFP, trong một phát biểu ngắn được truyền hình, thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm nay một lần nữa nhắc lại đề nghị « thương thuyết » với New Delhi, « sẵn sàng cho mọi đối thoại về vấn đề khủng bố và tất cả các vấn đề khác ». Thủ tướng Pakistan cũng nhấn mạnh đến nguy cơ « tính toán sai lầm dù là nhỏ nhất » giữa hai cường quốc hạt nhân có thể dẫn đến các hệ quả bi thảm. Căng thẳng ở vùng biên giới với Ấn Độ là khủng hoảng lớn đầu tiên mà thủ tướng Imran Khan, nhậm chức từ mùa hè năm ngoái, phải đối mặt.

Về phần mình, New Delhi cũng tìm cách làm giảm nhẹ tình hình. Trong chuyến công du Trung Quốc hôm nay, ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swarai nhấn mạnh là New Delhi không muốn « leo thang » và « sẽ tiếp tục hành động với trách nhiệm và sự kềm chế ». Ngoại trưởng Ấn Độ lưu ý là chiến dịch không kích nói trên « không mang tính quân sự », vì « không nhằm vào các cơ sở của quân đội Pakistan », mà chỉ tấn công vào một trại huấn luyện của lực lượng Jaish-e-Mohammed. Đây là lực lượng mà theo New Delhi đang chuẩn bị một số vụ khủng bố mới trên đất Ấn.

Pakistan đóng cửa không phận

Cơ quan hàng không dân sự Pakistan hôm nay, tuyên bố đóng cửa không phận, trong lúc Ấn Độ đóng cửa hơn 10 sân bay ở miền bắc. Nhiều chuyến bay bị hủy. Tại New Delhi, không có máy bay nào cất cánh.

Hiện tại thông tin về chiến dịch không kích chớp nhoáng của Ấn Độ tại vùng Cachemire tranh chấp được mô tả rất khác nhau theo truyền thông mỗi bên.

Thông tin rất khác nhau về vụ không kích

Theo truyền thông Ấn Độ, vào khoảng 3 giờ 30 phía sáng qua, 12 chiến đấu cơ Mirage 2000 Ấn Độ bay về hướng thị trấn Balakot, nơi có một số trại huấn luyện của lực lượng Jaish-e-Mohammed. Trong cuộc tấn công kéo dài khoảng 20 phút, các phi công Ấn Độ có thể đã hủy diệt một trong các căn cứ quan trọng nhất của nhóm khủng bố, từng tuyên bố đứng đằng sau vụ khủng bố khiến tại vùng Cachemire do Ấn Độ kiểm soát, hôm 14/02, khiến ít nhất 40 dân quân Ấn Độ thiệt mạng.

Trong khi đó, theo Islamabad, các máy bay Ấn Độ chỉ xâm nhập không phận nước này trong vòng bốn phút, các không kích có thể đã không gây thiệt hại về người. Theo chính quyền Pakistan, không quân nước này đã kịp thời bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, bắt sống hai phi công. Đây là điều mà New Delhi bác bỏ. Ngược lại, Ấn Độ cho biết đã bắn hạ một phi cơ Pakistan.