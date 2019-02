Liên Hiệp Quốc : Chương trình vũ khí Bắc Triều Tiên không suy suyển

Tài liệu được phổ biến trong lúc Bình Nhưỡng và Washington đang tích cực chuẩn bị cho thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un dự kiến vào cuối tháng này. Trong lần gặp lần đầu tại Singapore tháng 06/2018, chủ tịch Kim Jong Un đã hứa với tổng thống Donald Trump sẽ hủy dần kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Báo cáo của ủy ban Liên Hiệp Quốc tiết lộ Bình Nhưỡng sử dụng các cơ sở dân sự, đặc biệt là các sân bay, để lắp ráp và thử nghiệm tên lửa. Mục đích là để phòng các kho vũ khí của họ bị tấn công.

Do vẫn theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự và tên lửa đạn đạo, Bình Nhưỡng đã hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo trên, Bắc Triều Tiên tiếp tục thách thức các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An với việc không ngừng chuyển lậu than đá và dầu lửa giữa các tàu ngoài khơi. Ủy ban trừng phạt của Hội Đồng Bảo An còn tố cáo Bình Nhưỡng vi phạm các lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc, theo đó Bắc Triều Tiên vẫn tìm cách « bán nhiều loại trang thiết bị quân sự cho các nhóm vũ trang và chính phủ tại Trung Đông và châu Phi », điển hình là Lybia, Sudan, Yemen.

Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, AFP hôm nay dẫn thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Stephen Biegun, nhà đàm phán của Washington về hồ sơ Bắc Triều Tiên ngày mai sẽ tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim dự trù vào cuối tháng này.