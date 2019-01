Hoa Vi sa thải nhân viên bị bắt tại Ba Lan

Trong bản thông cáo được AFP trích dẫn, Hoa Vi khẳng định : « các hoạt động (mà ông Vương Vệ Tinh) bị cáo buộc không liên quan đến tập đoàn » và « căn cứ theo điều kiện trong hợp đồng lao động, chúng tôi đã đưa ra quyết định (sa thải) vì vụ việc đã làm phương hại đến uy tín của Hoa Vi ».

Vụ bắt giữ một công dân Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp tại Ba Lan đã nâng số quốc gia đề phòng tập đoàn Hoa Vi lên thành sáu nước, theo liệt kê của trang Herald ở New Zealand ngày 13/01.

Mỹ là nước đầu tiên nghi ngờ Hoa Vi vào năm 2012 khi Ủy ban Tình báo Hạ Viện công bố một bản báo cáo về khả năng tập đoàn Trung Quốc bị sử dụng làm gián điệp, đe dọa đến an ninh quốc gia.

Trước sức ép của Mỹ, chính phủ Ottawa cũng đã ngăn Hoa Vi tham gia vào cơ sở hạ tầng mạng 5G của Canada vì, theo thượng nghị sĩ Mark Warner, khi trả lời CBC News vào tuần trước, « các tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị chính phủ Trung Quốc tác động trực tiếp ».

Chính phủ Úc và New Zealand, lần lượt vào tháng 08 và tháng 11/2018, tuyên bố cấm Hoa Vi và công ty ZTE của Trung Quốc cung cấp công nghệ 5G do lo sợ an ninh quốc gia bị đe dọa.

Vào tháng 12/2018, dù không nêu đích danh, nhưng chính phủ Nhật đã loại Hoa Vi và ZTE khỏi các hợp đồng chính thức. Ba tập đoàn cung cấp viễn thông lớn của Nhật Bản, NTT Docomo, KDDI và SoftBank, cũng sẽ không sử dụng thiết bị của Hoa Vi trong hệ thống mạng của họ.

Hoa Vi đã vượt qua tập đoàn Apple của Mỹ để trở thành nhà cung cấp điện thoại di động lớn thứ hai trên thế giới. Đây là một yếu tố chiến lược trong dự án « Con đường tơ lụa kỹ thuật số » của Bắc Kinh và dịch vụ của Hoa Vi được sử dụng ở hơn 170 nước trên thế giới.