Nhật Bản : Ngân sách quốc phòng 2019 lại tăng kỷ lục

Theo một số quan chức Nhật Bản, được AFP trích dẫn, ngân sách này được dùng để mua hệ thống chặn tên lửa Aegis, 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35A, tất cả đều do Mỹ sản xuất, và một phần ngân sách được dành cho việc nâng cấp hai tầu chở máy bay trực thăng thành hàng không mẫu hạm. Đây sẽ là hai tầu sân bay đầu tiên của Nhật Bản kể từ sau Thế Chiến II.

Khoản ngân sách này nằm trong kế hoạch quốc phòng 5 năm (đến tháng 03/2024) được công bố hôm 18/12. Tokyo tuyên bố những biện pháp này là việc cần thiết do thách thức trong vùng về mặt an ninh ngày càng gia tăng, như căng thẳng với Bắc Triều Tiên, và do « quan ngại sâu sắc » về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc.

Ngay sau khi Tokyo công bố kế hoạch quốc phòng 5 năm, Bắc Kinh đã nhanh chóng bày tỏ « bất bình sâu sắc » và « phản đối » chương trình nói trên, đồng thời kêu gọi Nhật Bản nên tiếp tục « chính sách thuần túy phòng thủ » của mình.

Theo một số chuyên gia, « việc Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng nhằm trực tiếp chống lại mối đe dọa quân sự của Trung Quốc », đồng thời « tránh một cuộc chiến thương mại với Washington » khi mua vũ khí của Mỹ và không loại trừ khả năng ngân sách quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng.