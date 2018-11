Ứng viên Hàn Quốc đánh bại Nga, giành chức chủ tịch Interpol

Ông Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, hôm nay 21/11/2018 được bầu làm chủ tịch Interpol với nhiệm kỳ hai năm, vượt qua ứng cử viên Nga Alexandre Prokoptchouk. Cuộc đua để trở thành người kế nhiệm ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) - bị bắt tại Trung Quốc hồi tháng Chín - đã trở thành cuộc đọ sức giữa Washington và Matxcơva. Mỹ ủng hộ ứng viên Hàn Quốc, còn Nga lên án « can thiệp chính trị ».

Thông tín viên RFI tại Matxcơva, Daniel Vallot tường trình :

« Matxcơva tố cáo sự « can thiệp » của các nước phương Tây, khẳng định Alexandre Prokoptchouk là một ứng viên rất tốt, « chỉ làm việc vì lợi ích của cộng đồng quốc tế ». Những tuyên bố hết sức cứng rắn này là nhằm đáp trả sự phản kháng dữ dội tại Hoa Kỳ đối với ứng cử viên Nga. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã gởi thư ngỏ, đề nghị các đại biểu Interpol không bầu cho ứng cử viên Nga, vì như vậy là « đưa chó sói vào hang cừu ».

Vì sao người ta phẫn nộ ? Đó là vì Nga bị nghi ngờ là lợi dụng Interpol như một công cụ để sách nhiễu các nhà đối lập đang ở nước ngoài, và vận dụng các « lệnh truy nã » của Interpol để bắt người.

Dù mối quan ngại này có cơ sở hay không, cũng cần biết rằng vai trò chủ tịch Interpol chỉ mang tính biểu tượng. Trên thực tế, tổng thư ký của tổ chức này mới có quyền thật sự, mới có thể quyết định ban hành lệnh truy nã. Tuy vậy, không chỉ có Hoa Kỳ phản ứng trước ứng viên Nga, mà cả Ukraina và Litva đều đe dọa rút khỏi Interpol, nếu Alexandre Prokoptchouk được chọn.»

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tuyên bố « ủng hộ mạnh mẽ » ứng viên Hàn Quốc, hiện là chủ tịch lâm thời Interpol. Ông nói : « Chúng tôi cổ vũ tất cả các quốc gia và tổ chức thành viên Interpol và tôn trọng Nhà nước pháp quyền chọn ra người đứng đầu thích hợp, và tôi nghĩ đó là trường hợp ông Kim ».

Thông tin do tờ The Times đưa ra hôm Chủ nhật 18/11 là ứng cử viên Nga có nhiều hy vọng trở thành chủ tịch Interpol đã làm dấy lên quan ngại khắp nơi, trong bối cảnh phương Tây chỉ trích Matxcơva gởi quân sang Ukraina, can thiệp vào bầu cử Mỹ và đầu độc điệp viên Serguei Skripal.

Trong số những người phản đối kịch liệt nhất có nhà tài chính Anh William Browder, sếp cũ của luật gia Serguei Magnitski, đã chết trong nhà tù Nga năm 2009. Doanh nhân Anh Browder thường chỉ trích điện Kremlin, tố cáo đã bị bắt bảy lần theo lệnh của ông Alexandre Prokoptchouk, vốn là tướng công an thuộc bộ Nội Vụ Nga, hiện là phó chủ tịch Interpol. Andrei Soldatov, tổng biên tập trang web Agentura.ru chuyên về tình báo, nhận định nếu ông Prokoptchouk trở thành chủ tịch Interpol, số lệnh truy nã sẽ tăng lên, và những người bị sách nhiễu sẽ mất không ít thời gian vì bị chận lại ở biên giới.